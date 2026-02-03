Δύο συλλήψεις από το Τμήμα Τελωνείων μετά από κατάσχεση 336 κουτών αδασμολόγητων τσιγάρων στο Αεροδρόμιο Πάφου

Μεγάλη ποσότητα αδασμολόγητων τσιγάρων εντόπισαν και κατέσχεσαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση στις 2 Φεβρουαρίου 2026 διενεργήθηκε έλεγχος αποσκευών σε δύο αναχωρούσες επιβάτιδες με βρετανική υπηκοότητα, ηλικίας 30 και 22 ετών αντίστοιχα, οι οποίες επρόκειτο να ταξιδέψουν από το Αεροδρόμιο Πάφου με προορισμό το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά τον έλεγχο, στις τέσσερις αποσκευές των δύο επιβατίδων εντοπίστηκαν συνολικά 336 κούτες τσιγάρων, των 200 τσιγάρων η κάθε μία. Συγκεκριμένα, σε δύο αποσκευές της κάθε επιβάτιδας ανευρέθηκαν από 168 κούτες.

Οι συσκευασίες των τσιγάρων δεν έφεραν τις προβλεπόμενες σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα τσιγάρα ήταν αδασμοφορολόγητα.

Οι δύο επιβάτιδες συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές μαζί με το περιεχόμενό τους κατασχέθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων.

Σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τετραήμερης κράτησής τους, προς διευκόλυνση του ανακριτικού έργου που έχει αναλάβει το Τελωνείο Πάφου.