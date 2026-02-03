2 σεντ η χρέωση νερού στα γκολφ, 5 στα νοικοκυριά! - Αντιδράσεις για τα διαφορετικά τέλη

Σαν βόμβα έσκασε την Τρίτη στην Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής, η γνωστοποίηση από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2025, μήνα εφαρμογής της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης, τα δύο γήπεδα γκολφ που λαμβάνουν νερό από κρατικό υδατικό έργο (φράγμα), καλούνταν να πληρώνουν στο κράτος μόνο 2 σεντ ανά κυβικό μέτρο νερού, ως τέλος περιβάλλοντος και πόρου, την ίδια ώρα που τα νοικοκυριά καλούνταν να καταβάλλουν στο κράτος 5 σεντ ανά κ.μ. νερού.

«Αυτή είναι η φιλοσοφία του Υπουργείου. Να παίζουμε γκολφ», ξέσπασε στο άκουσμα των δύο προσεγγίσεων χρέωσης ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης.

Σύμφωνα με το ΤΑΥ, μετά τον Ιούνιο του 2025 τα αντίστοιχα τέλη αυξήθηκαν σε 8 σεντ ανά κ.μ. νερού για τα γήπεδα γκολφ και σε 6 σεντ για τις οικίες.

«Για το ότι είναι 2 σεντ το περιβαλλοντικό τέλος των γρασιδιών, πάμε πολύ καλά», σχολίασε ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιαννάκης Γαβριήλ. Στο πλαίσιο της συζήτησης στην Επιτροπή για τα τέλη περιβάλλοντος και πόρου, τα οποία ζητά το ΤΑΥ από τους γεωργούς, με αναδρομική ισχύ από το 2017 μέχρι και το 2024, σημείωσε ότι «θα τρώμε γρασίδι, όπως πάμε», δεδομένου ότι σήμερα το κράτος προχωρά σε περικοπές νερού για τον γεωργικό τομέα (μείωση 33% για το 2026), την ίδια ώρα που δεν συμβαίνει το ίδιο για γήπεδα γκολφ. Εξάλλου ρώτησε το ΤΑΥ εάν, όπως έκανε με την περίπτωση των γεωργών, έστειλε επιστολές είσπραξης του τέλους στα γήπεδα γκολφ.

Μετά από αίτημα του κ. Πασιουρτίδη, η γενική διευθύντρια του ΤΑΥ, Ηλιάνα Τόφα, δεσμεύτηκε ότι θα αποστείλει στη Βουλή τα οφειλόμενα τέλη περιβάλλοντος και πόρου, όπως και τις χρεώσεις, για τις εξής κατηγορίες:

α) γήπεδα γκολφ,

β) ξενοδοχεία,

γ) γεωργοί και

δ) άλλες επιχειρήσεις.