Βαριά καμπάνα σε δύο για υπόθεση ναρκωτικών στη Λάρνακα - Στο κελί για 11 και δυόμισι ετών αντίστοιχα

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας καταδίκασε την Τρίτη, σε ποινές φυλάκισης 11 ετών και δυόμισι ετών αντίστοιχα, αφού τους βρήκε ένοχους στις κατηγορίες της παράνομης εισαγωγής και κατοχής ναρκωτικών, καθώς και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι, οι πιο πάνω συνελήφθησαν στις 7 Ιουνίου, 2025 στο αεροδρόμιο Λάρνακας όταν μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στις αποσκευές τους, στο πλαίσιο των ενεργειών που γίνονται από την ΥΚΑΝ σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές, εντοπίστηκαν 17 περίπου κιλά και 600 γραμμάρια κάνναβης.