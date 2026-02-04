Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ντόναλντ Τραμπ: Σφοδρή σεξιστική επίθεση σε γυναίκα δημοσιογράφο - Τον ρώτησε για τα αρχεία Επστάιν (βίντεο)

Ο Τραμπ ξέσπασε σε δημοσιογράφο του CNN γιατί επέμεινε να ρωτάει για τον Επστάιν: Είσαι η χειροτερη, δεν σε έχω δει ποτέ να χαμογελάς

Την έντονη ενόχλησή του από την επιμονή της δημοσιογράφου του CNN, Κέιτλιν Κόλινς, να τον ρωτάει για την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, εξέφρασε με τον γνωστό του τρόπο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η κόντρα που κατέληξε με τον Τραμπ να λέει για τη δημοσιογράφο «είσαι η χειρότερη» και «δεν σε έχω δει ποτέ να χαμογελάς», ξεκίνησε όταν η Κόλινς παρατήρησε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθεί να παρουσιάσει τις τελευταίες αποκαλύψεις ως καταδικαστικές μόνο για τους Δημοκρατικούς ενώ στα αρχεία της υπόθεσης που δημοσιεύτηκαν ο Επστάιν εμφανίζεται να έχει στενούς δεσμούς με δύο από τους συμμάχους του, τον Έλον Μασκ και τον υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ.

«Είμαι σίγουρος ότι είναι εντάξει, αλλιώς θα υπήρχαν μεγάλα πρωτοσέλιδα» αρκέστηκε να σχολιάσει ο Αμερικανός πρόεδρος με τη δημοσιογράφο να επανέρχεται λέγοντας «πολλές γυναίκες που είναι θύματα του Επστάιν είναι δυσαρεστημένες» με τον τρόπο που το υπουργείο Δικαιοσύνης επεξεργάστηκε τα έγγραφα».

«Νομίζω ότι είναι πραγματικά καιρός για τη χώρα να ασχοληθεί με κάτι άλλο, τώρα που δεν βγήκε τίποτα για μένα» προσπάθησε να κλείσει τον διάλογο ο Τραμπ με την Κόλινς να επιχειρεί να συνεχίσει ρωτώντας «αλλά τι θα λέγατε σε όσους αισθάνονται ότι δεν έχουν δικαιωθεί, κύριε Πρόεδρε;»

«Τι είπατε; Ξέρετε, είστε η χειρότερη δημοσιογράφος. Ξέρεις, είναι μια νεαρή γυναίκα. Δεν νομίζω ότι σε έχω δει ποτέ να χαμογελάς. Σε ξέρω δέκα χρόνια. Δεν νομίζω ότι έχω δει ποτέ χαμόγελο στο πρόσωπό σου» είπε ενοχλημένος ο Τραμπ στους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές που ήταν συγκεντρωμένοι γύρω του στο Οβάλ Γραφείο

«Λοιπόν», παρενέβη η Κόλινς, «σας ρωτάω για τους επιζώντες της κακοποίησης του Τζέφρι Έπσταϊν, κύριε Πρόεδρε» με τον Τραμπ να συνεχίζει στον ίδιο οργισμένο τόνο «Ξέρεις γιατί δεν χαμογελάς; Επειδή ξέρεις ότι δεν λες την αλήθεια. Και είστε μια πολύ ανέντιμη οργάνωση, και θα έπρεπε να ντρέπεστε για εσάς».

Δείτε το βίντεο:

 

Πηγή: protothema.gr

