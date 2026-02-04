Εκ πρώτης ένοχοι και οι τέσσερις για το φόνο Καλογερόπουλου

Ομόφωνη απόφαση για εκ πρώτης όψεως ενοχή και των τεσσάρων κατηγορούμενων εξέδωσε το Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε σχέση με την υπόθεση δολοφονίας του Θανάση Καλογερόπουλου, βρίσκοντας τους μεταξύ άλλων εκ πρώτης ένοχους για την κατηγορία του φόνου εκ προμελέτης. Το Δικαστήριο τους έκρινε εκ πρώτης ένοχους στις κατηγορίες 1 μέχρι και 10, στην κατηγορία 12 καθώς και τον 3ο κατηγορούμενο στην κατηγορία 13.

Η δολοφονία Καλογερόπουλου διαπράχθηκε στις 30/10/2023 σε χώρο στάθμευσης στην παραλιακή λεωφόρο της Λεμεσού στην περιοχή Αγίου Τύχωνα. Για την υπόθεση βρίσκονται κατηγορούμενοι τέσσερα συνολικά πρόσωπα, που είναι σήμερα ηλικίας 43, 46, 24 και 23 ετών, τα οποία βρίσκονται υπόδικοι στην Κεντρικές Φυλακές από την αρχή της υπόθεσης.

Στην εκδίκαση της υπόθεσης έχουν καταθέσει μέχρι τώρα 75 συνολικά μάρτυρες κατηγορίας ενώ ενώπιον του Δικαστηρίου παρουσιάστηκαν 555 τεκμήρια. Μετά την εκ πρώτης όψεως ενοχή των τεσσάρων, αναμένεται να κλητευθούν μάρτυρες υπεράσπισης από τους δικηγόρους των τεσσάρων κατηγορουμένων.

Το βαρύ κατηγορητήριο είναι κοινό και για τους τέσσερις κατηγορουμένους και σε αυτό περιλαμβάνονται τα αδικήματα της συνομωσίας για φόνο, φόνο εκ προμελέτης, κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου κατηγορίας Α και Β, κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, εμπρησμό οχήματος και κλοπή. Επιπλέον για τον 22χρονου κατηγορούμενο υπάρχει και η κατηγορία της συνέργειας.

Το Δικαστήριο για να καταλήξει στην απόφασή του υπόψη την περιστασιακή μαρτυρία που του παρουσιάστηκε, στηριζόμενο σε κλειστά κυκλώματα, τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, βίντεο από κινητά τηλέφωνα και άλλες μαρτυρίες.

Θα ασκήσουν το δικαίωμα της σιωπής

Σε σχέση με την στάση των κατηγορουμένων από εδώ και πέρα, όπως έχουν δηλώσει οι δικηγόροι τους ενώπιον του Δικαστηρίου θα τηρήσουν όλοι το δικαίωμα της σιωπής και δεν επιθυμούν να καταθέσουν ενόρκως και να αντεξεταστούν. Ο δικηγόρος του κάθε κατηγορούμενου θα κλητεύσει αριθμό μαρτύρων προς υπεράσπιση του πελάτη του, με τον συνολικό αριθμό μαρτύρων που αναμένεται να κλητευθούν να είναι δέκα (σύμφωνα με τους δικηγόρους των κατηγορουμένων) και μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν και εμπειρογνώμονα, καθώς έχει ήδη εγκριθεί κονδύλι από το Δικαστήριο προς αυτή τη κατεύθυνση. Ο εμπειρογνώμονας αφορά γενετικό υλικό του 1ου κατηγορούμενου που εντοπίστηκε σε κάλυκα της σκηνής.

Το Δικαστήριο αφού προγραμμάτισε τη σειρά των μαρτύρων, όρισε την επόμενη δικάσιμο για συνέχιση της ακρόασης στις 24 Φεβρουαρίου ενώ προγραμμάτισε και τις υπόλοιπες δικάσιμους.