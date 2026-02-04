Ιδιαίτερα σημαντικές οι επαφές με ηγετικά στελέχη Κογκρέσου, λέει ο ΥΠΕΞ [ΒΙΝΤΕΟ]

Ιδιαίτερα σημαντικές στην προσπάθεια που γίνεται για ενίσχυση της σχέσης με τις HΠΑ χαρακτήρισε o Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, τις επαφές του με μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, σε δήλωσή του με αφορμή την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.

Σε οπτικογραφημένη δήλωσή του, ο κ. Κόμπος έκανε αναφορά στις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Βουλής, με τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της Γερουσίας και με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμού για θέματα ενέργειας στην Γερουσία, σημειώνοντας ότι είναι η δεύτερη φορά που είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί και να συναντήσει ηγετικά στελέχη του Κογκρέσου «και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην προσπάθεια που γίνεται για ενίσχυση της σχέσης με τις HΠΑ».

Ο Υπουργός ανέφερε ακόμη ότι ήταν ομιλητής σε εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στα πλαίσια λειτουργίας διάφορων δεξαμενών σκέψης μεταξύ αυτών και αυτής που ασχολείται με θέματα που αφορούν τη σχέση συνεργασίας με τις χώρες του Κόλπου. «Η προσπάθεια ολοκληρώνεται, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη γεωστρατηγική και γεωπολιτική κατάσταση και η Κυπριακή Δημοκρατία ως ένας αξιόπιστος εταίρος τόσο ως προς τις ΗΠΑ, αλλά και ως προέδρευσα χώρα του Συμβουλίου της ΕΕ θα συνεχίσει τη δική της προσπάθεια να συνδράμει στην επίλυση διαφορετικών ζητημάτων, τα οποία μας επηρεάζουν τόσο άμεσα όσο και δραστικά», υπογράμμισε ο κ. Κόμπος.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ