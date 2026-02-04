Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μειώθηκαν στους 9.848 οι άνεργοι τον Ιανουάριο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025 καταγράφηκε μείωση κατά 497 άτομα ή 3,8%.

Μείωση παρουσίασε τον Ιανουάριο του 2026 ο αριθμός των ανέργων, τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2026 ανήλθε σε 12.650 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο 2026 μειώθηκε στα 9.848 άτομα, σε σύγκριση με 9.863 τον προηγούμενο μήνα.  

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2025 καταγράφηκε μείωση κατά 497 άτομα ή 3,8%. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, του εμπορίου, της μεταποίησης, καθώς και στη μείωση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας.

