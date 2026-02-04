Διοικητικό Δικαστήριο: Επιφυλάχθηκε για την απόφασή του για μείωση ημεραργιών αστυνομικών

Το Διοικητικό Δικαστήριο επιφυλάχθηκε να ανακοινώσει σε μεταγενέστερο στάδιο την απόφασή του στην ενδιάμεση αίτηση της προσφυγής του Κλάδου της Αστυνομίας της Συντεχνίας Ισότητα, για την προσωρινή αναστολή της απόφασης του Αρχηγού της Αστυνομίας για τη μείωση των ημεραργιών των αστυνομικών.

Αυτό δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της Ισότητας Νίκος Λοϊζίδης, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα ως προς το πότε θα ανακοινωθεί η απόφαση από το Δικαστήριο.

Σήμερα, όπως είπε, έγινε η ακρόαση για την ενδιάμεση αίτηση αναφορικά με την προσφυγή που έχει καταχωριστεί και πλέον αυτό που αναμένεται είναι η απόφαση, μετά την οποία, θα συνεχιστεί η εκδίκαση της κυρίως αίτησης.

Όπως εξήγησε ο κ. Λοϊζίδης, η ενδιάμεση απόφαση σημαίνει ουσιαστικά πως είτε θα παγοποιηθεί η απόφαση του Αρχηγού μέχρι την εκδίκαση συνολικά της υπόθεσης, είτε όχι.

Πηγή: ΚΥΠΕ