Ρωσία: Εκτροχιασμός τρένου καυσίμων - Μεγάλη φωτιά στις σιδηροδρομικές γραμμές (βίντεο)

Τρένο καυσίμων εκτροχιάστηκε στην περιοχή Ταμπόφ στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να εκραγούν αρκετές δεξαμενές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε στις γραμμές του σταθμού Kochetovka-2 κοντά στο Michurinsk ενώ περίπου 30 βαγόνια υπέστησαν ζημιές.
Η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα διεκόπη.
At the Kochetovka-2 station in the Tambov region, several freight train cars carrying gasoline derailed and caught fire.— DroneBomber (@DrnBmbr) February 4, 2026
Βίντεο δείχνουν μια μεγάλη στήλη καπνού στο σημείο μετά τον εκτροχιαμό του τρένου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 47 πυροσβέστες με 20 οχήματα.
Πηγή: cnn.gr