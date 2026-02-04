Ρωσία: Εκτροχιασμός τρένου καυσίμων - Μεγάλη φωτιά στις σιδηροδρομικές γραμμές (βίντεο)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ρωσία: Εκτροχιασμός τρένου καυσίμων - Μεγάλη φωτιά στις σιδηροδρομικές γραμμές (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Βίντεο δείχνουν μια μεγάλη στήλη καπνού στο σημείο μετά τον εκτροχιαμό του τρένου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 47 πυροσβέστες με 20 οχήματα.

Τρένο καυσίμων εκτροχιάστηκε στην περιοχή Ταμπόφ στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να εκραγούν αρκετές δεξαμενές. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε στις γραμμές του σταθμού Kochetovka-2 κοντά στο Michurinsk ενώ περίπου 30 βαγόνια υπέστησαν ζημιές.

Η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα διεκόπη.

Βίντεο δείχνουν μια μεγάλη στήλη καπνού στο σημείο μετά τον εκτροχιαμό του τρένου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 47 πυροσβέστες με 20 οχήματα.

Πηγή: cnn.gr

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα