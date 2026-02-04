Τελεσίγραφο μέχρι τη Δευτέρα έδωσε στην Ειρήνη Χαραλαμπίδου το ΑΚΕΛ - Το τηλεφώνημα του Οδυσσέα και η πρόταση του Στέφανου

Τελεσίγραφο μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα έδωσε ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου στη βουλεύτρια του κόμματος Ειρήνη Χαραλαμπίδου ώστε να δώσει τελική απάντηση επί της πρότασης που τέθηκε στο τραπέζι του διαλόγου για το μέλλον της πολιτικής συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο γ.γ. του ΑΚΕΛ και η βουλεύτρια πραγματοποίησαν σήμερα το απόγευμα δεύτερη συνάντηση στα γραφεία του κόμματος για να εξετάσουν το ενδεχόμενο σύναψης νέας πολιτικής συνεργασίας μετά τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου. Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου δεν βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ λόγω του ορίου θητειών που προβλέπει το Καταστατικό του κόμματος. Ως εκ τούτου, ο Στέφανος Στεφάνου πραγματοποίησε συνάντηση με τη βουλεύτρια του κόμματος στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, κατά την οποία ενημέρωσε την κ. Χαραλαμπίδου για την πρόθεση του ΑΚΕΛ να προχωρήσει στη σύσταση Παρατηρητήριου κατά της Διαφθοράς με επικεφαλής την ίδια.

Η νέα συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών προέκυψε μετά τις δηλώσεις της κ. Χαραλαμπίδου στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» όπου κλήθηκε να απαντήσει εάν είναι σε θέση να δηλώσει κατά πόσον θα διεκδικήσει τέταρτη θητεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η κ. Χαραλαμπίδου απάντησε ότι κλίνει «προς αυτή την κατεύθυνση». Ερωτηθείσα εάν θα κατέλθει με το κόμμα ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε με νόημα ότι «άλματα και μάλιστα χωρίς δίχτυ ασφαλείας, είμαι συνηθισμένη τα τελευταία 15 χρόνια».

Δεν αποδέχεται την πρόταση του ΑΚΕΛ

Οι δηλώσεις της κ. Χαραλαμπίδου θορύβησαν την ηγεσία του κόμματος με αποτέλεσμα να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία για νέα συνάντηση σήμερα ώστε να ξεκαθαρίσουν οι προθέσεις της βουλεύτριας. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι η κ. Χαραλαμπίδου επανέλαβε στον κ. Στεφάνου τη θέση ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει Παρατηρητήριο κατά της Διαφθοράς με κομματική ομπρέλα. Η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι ζούμε σε μια εποχή όπου δεν εισακούεται το Κοινοβούλιο και δεν λαμβάνει τις πληροφορίες που ζητά κατά καιρούς ώστε να ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο, τονίζοντας πως υπό αυτά τα δεδομένα θεωρείται ανέφικτο να ασκήσει έλεγχο ένα κομματικό γραφείο και να λάβει πληροφορίες από τους θεσμούς.

Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησης που άρχισε η ώρα 15:00, η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ είπε ότι η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Ανέφερε επίσης ότι μετά από δεκαπέντε χρόνια στα έδρανα της Αριστεράς δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία. Σημείωσε ωστόσο ότι θα κάνει αυτό που θα ζητήσει η ηγεσία του κόμματος ώστε να διευκολύνει το ΑΚΕΛ. Τόνισε επίσης ότι δεν είναι διατεθειμένη να καθίσει πίσω από ένα γραφείο αλλά ούτε να δώσει το μήνυμα στους πολίτες ότι λιποτακτεί από τη μάχη κατά της διαφθοράς. Εντούτοις επανέλαβε ότι δεν έχει λάβει ακόμη αποφάσεις για το μέλλον.

Συνάντηση με Οδυσσέα

Ακολούθως δήλωσε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον επικεφαλής του κόμματος ΑΛΜΑ Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος ζήτησε συνάντηση για να συζητήσουν το ενδεχόμενο της συνεργασίας. Πρόσθεσε δε ότι ανέφερε στον κ. Μιχαηλίδη ότι έχει φορτωμένο πολιτικό πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες, με ταξίδια στο εξωτερικό, και πως μια συνάντηση θα ήταν εφικτή κατά το τέλος του Φεβράρη.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι η κ. Χαραλαμπίδου θεωρεί ότι η ιδιότητα του βουλευτή προσφέρει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες ελέγχου της εξουσίας και των θεσμών σε θέματα διαφθοράς και διαπλοκής από ένα κομματικό Παρατηρητήριο κατά της Διαφθοράς. Γεγονός που δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς για το κατά πόσον πρέπει να διεκδικήσει ξανά έδρα στο Κοινοβούλιο.

Διορία μέχρι τη Δευτέρα

Κατά τη σημερινή συνάντηση ο γγ του ΑΚΕΛ ζήτησε από την κ. Χαραλαμπίδου να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, τονίζοντας το γεγονός ότι το κόμμα ήρθε σε πολύ δύσκολη θέση λόγω και των πρόσφατων δηλώσεων της βουλεύτριας, η οποία άφησε να νοηθεί ότι κλίνει προς την απόφαση για επαναδιεκδίκηση έδρας στη Βουλή.

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι ο κ. Στεφάνου άκουσε τους ενδοιασμούς της κ. Χαραλαμπίδου για το πόσον είναι εφικτό να λειτουργήσει Παρατηρητήριο κατά της Διαφθοράς με κομματική ομπρέλα, ωστόσο ζήτησε από την βουλεύτρια να σκεφτεί την πρόταση του κόμματος και να δώσει τελικές απαντήσεις τη Δευτέρα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ηγεσία του ΑΚΕΛ βρέθηκε σε δύσκολη θέση μετά τις δημόσιες δηλώσεις της κ. Χαραλαμπίδου και ζητά τελική απάντηση για το κατά πόσον η βουλεύτρια σκέφτεται να εισέλθει σε διάλογο με άλλο κόμμα.

Πολιτικοί κύκλοι ανέφεραν στον «Π» ότι πρέπει να υπάρχει στοιχειώδης σεβασμός προς το ΑΚΕΛ και ειλικρίνεια προθέσεων. Εάν η κ. Χαραλαμπίδου, τόνισαν, επιθυμεί να μπει σε διάλογο με άλλο κόμμα για συνεργασία στις βουλευτικές εκλογές, τότε δεν μπορεί αυτή η συζήτηση να διεξάγεται την ώρα που η ίδια κάθεται στα έδρανα του ΑΚΕΛ.

Να σημειωθεί ότι το περιεχόμενο της σημερινής συζήτησης μεταξύ του γ.γ. του ΑΚΕΛ και της βουλεύτριας θα τεθεί ενώπιον της Γενικής Γραμματείας του κόμματος ώστε να ληφθούν αποφάσεις επί του θέματος.