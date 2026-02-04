Με οριακές ζημιές έκλεισε την Τετάρτη το ΧΑΚ

Οριακές ζημιές κατέγραψε την Τετάρτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 303,31 μονάδες, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 0,06%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 179,01 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 0,20%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €903.252,80.

Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, η Εναλλακτική Αγορά σημείωσε κέρδη σε ποσοστό 0,13%, οι Επενδυτικές Εταιρείες 0,05% και τα Ξενοδοχεία 0,90%. Αντίθετα, η Κύρια Αγορά κατέγραψε ζημιές 0,10%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζα Κύπρου με €684.550,54 (τιμή κλεισίματος €9,62 - πτώση 0,62%), της Atlantic Insurance με €83.424,80 (τιμή κλεισίματος €2,46 – χωρίς μεταβολή), της The Cyprus Cement με €50.888,08 (τιμή κλεισίματος €1,36 – χωρίς μεταβολή), της Logicom με €50.838,64 (τιμή κλεισίματος €3,52 – πτώση 0,56%) και της Demetra Holdings με €17.608,21 (τιμή κλεισίματος €1,53 – χωρίς μεταβολή).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 5 καθοδικά και 6 αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 319.

Εξάλλου, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοινώνει σε πίνακα που επισυνάπτεται, τα μερίδια Αγοράς των Μελών για το μήνα Ιανουάριο του 2026.

Συγκεκριμένα, επισυνάπτεται πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται μερίδια αγοράς των Μελών, περιλαμβανομένων της αξίας των προσυμφωνημένων συναλλαγών για τον Ιανουάριο του 2026 και μερίδια αγοράς των Μελών εξαιρουμένων της αξίας των προσυμφωνημένων συναλλαγών, για τον Ιανουάριο του 2026.

Σημειώνεται ότι στον υπολογισμό των πιο πάνω ποσοστών δεν περιλαμβάνεται η αξία των ομολόγων.

Επίσης, το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι στις 9 Φεβρουαρίου 2026, θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο (ΚΑΜ) τα Ομόλογα της εταιρείας GAN AF MANAGEMENT LTD HE311763 (Series 1 CY0241262118/Series 2 CY0241272117). Διευκρινίζεται ότι τα εν λόγω ομόλογα δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις Αγορές του ΧΑΚ.

Σύμφωνα με τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμο, οποιαδήποτε μεταβίβαση, ενεχυρίαση, αποδέσμευση ή άλλη επιβάρυνση, καθώς και κάθε άλλη πράξη που αφορά τα συγκεκριμένα ομόλογα, καταχωρίζεται στο ΚΑΜ.

Επιπλέον, βάσει των όρων έκδοσης του ομολόγου της εταιρείας, οι εκάστοτε ομολογιούχοι του χρεωστικού ομολόγου της εταιρείας περιορίζονται σε "Qualified Investors" (Ειδικευμένους Επενδυτές – Ενημερωμένους ή Επαγγελματίες Επενδυτές).

Με την προαναφερθείσα καταχώρηση, ο συνολικός αριθμός των Μη Εισηγμένων Μητρώων που τηρούνται από το ΚΑΜ ανέρχεται πλέον σε 45. Επικαιροποιημένη κατάσταση αξιών μη εισηγμένων εταιρειών που είναι καταχωρημένες στο ΚΑΜ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.cse.com.cy/el-GR/central-depository/issuer-services/Services/

Πηγή: ΚΥΠΕ