«Ομαλή η λειτουργία του Δήμου Πάφου»: Μήνυμα ενότητας και ψυχραιμίας από τον δημαρχεύοντα

Ομαλά και χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα συνεχίζει τη λειτουργία του ο Δήμος Πάφου, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος και δημαρχεύων Άγγελος Ονησιφόρου.

Όπως τόνισε, «σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο η προσπάθεια συνεχίζεται με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πνεύμα συνεργασίας», με μοναδικό στόχο «το καλό της πόλης».

Σε δηλώσεις του, ο κ. Ονησιφόρου υπογράμμισε ότι όλα λειτουργούν κανονικά στον Δήμο, διευκρινίζοντας πως «απλώς τέθηκε σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου και συνεχίζει ο αντιδήμαρχος».

Ερωτηθείς για την επόμενη συνεδρίαση της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, ανέφερε ότι όλα τα ζητήματα θα εξεταστούν στο πλαίσιο της επόμενης συνεδρίασης, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, η επόμενη ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάφου αναμένεται να διεξαχθεί μεταξύ της Δευτέρας 9 και της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου.

Στην ατζέντα της συνεδρίασης θα τεθούν εκ νέου, όπως ανέφερε, τα θέματα που δεν συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, καθώς και τα έκτακτα ζητήματα που προέκυψαν στο μεταξύ.

Αναφερόμενος στην παρουσία της Αστυνομίας κατά την έλευση του εν αργία Δημάρχου Πάφου στο Δημοτικό Μέγαρο, για την παραλαβή προσωπικών του αντικειμένων από το γραφείο του, ο κ. Ονησιφόρου εξήγησε ότι ο ίδιος επικοινώνησε με την Αστυνομία έπειτα από τηλεφώνημα που δέχθηκε από τη Λευκωσία και τις οδηγίες που του δόθηκαν.

Όπως ανέφερε, η παρουσία της Αστυνομίας κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου «να μην μεταφερθεί οποιοσδήποτε φάκελος ή τεκμήριο». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι τα αδικήματα που φέρεται να αντιμετωπίζει ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου «δεν έχουν καμία σχέση με τη λειτουργία του Δήμου Πάφου».

Επιπρόσθετα, ο δημαρχεύων σημείωσε ότι πέραν της Αστυνομίας, παρών στη διαδικασία ήταν και ο Δημοτικός Γραμματέας του Δήμου Πάφου, Θέμης Φιλιππίδης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πρόκειται «για τυπικές διαδικασίες αλλά και για να υπάρξει κάποιος έλεγχος».

Καταληκτικά, ο κ. Ονησιφόρου εξέφρασε τη λύπη του για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, απευθύνοντας ταυτόχρονα μήνυμα ενότητας, ψυχραιμίας και νηφαλιότητας, ώστε να μειωθούν οι εντάσεις.

Όπως τόνισε, η Πάφος έχει ανάγκη από «ηρεμία, ενότητα και ουσιαστική δουλειά».