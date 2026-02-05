Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οι Φρουροί της Επανάστασης συνέλαβαν δύο πετρελαιοφόρα στον Περσικό Κόλπο

Ειδικότερα, το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim δεν διευκρίνισε για τη σημαία κάτω από την οποία πλέουν τα τάνκερ, αλλά ούτε και υπήρξε κάποια αναφορά στις εθνικότητες των πληρωμάτων.

Δύο πετρελαιοφόρα συνέλαβαν οι Φρουροί της Επανάστασης στον Περσικό Κόλπο, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. 

«Περισσότερα από ένα εκατομμύριο λίτρα καυσίμου, προϊόν λαθρεμπορίου, βρέθηκαν στα δύο πλοία», μετέδωσε το ίδιο μέσο, προσθέτοντας ότι «15 μέλη πληρώματος ξένης υπηκοότητας οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης».

