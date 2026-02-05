Νέος συναγερμός στη Πυροσβεστική: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Λάρνακα

Νέος συναγερμός σήμανε στη Πυροσβεστική, στην επαρχία Λάρνακας, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής ανέφερε πως ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου τριώροφης πολυκατοικίας στη Λάρνακα.

Σημειώνεται πως ανταποκρίθκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από πυροσβεστικούς σταθμούς Λάρνακας. Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, έγινε είσοδος στο διαμέρισμα και η πυρκαγιά εντοπίστηκε στο χώρο του σαλονιού σε καθιστικό και κατασβέστηκε με χρήση πυροσβεστήρα.

Ο ένοικος εγκατέλειψε έγκαιρα το διαμέρισμα έγκαιρα. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο για παροχή προληπτικά των Α' Βοηθείων στον ένοικο ο οποίος εισέπνευσε καπνό. Τέλοες έγινε διάσωση από το διαμέρισμα κατοικίδιου (γάτου).