Ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για την αγορά ακινήτων από αλλοδαπούς προωθείται στη Βουλή

Πρόταση να ενοποιηθούν οι εισηγήσεις στις τρεις κατατεθειμένες προτάσεις νόμου σε σχέση με την απόκτηση ακινήτων από αλλοδαπούς χωρίς άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου και εισαγωγή μηχανισμών και κριτηρίων αποτελεσματικού ελέγχου και στη συνέχεια να εξεταστούν ως ενιαίο κείμενο σε συνάρτηση με τις προτάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής που εξέτασε το θέμα.

«Στόχος είναι να καταλήξουμε σε μίαν τροποποίηση που να περικλείει τις επιδιωκόμενες ρυθμίσεις για όσο το δυνατόν καλύτερη θωράκιση του νομοθετικού πλαισίου για την απόκτηση γης», τόνισε ο ΥΠΕΣ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Άριστος Δαμιανού εξέφρασε την ετοιμότητα να εργαστεί προς την κατεύθυνση να υπάρξουν συγκλίσεις, με χρονικό ορίζοντα να οδηγηθεί το θέμα στην Ολομέλεια πριν τη λήξη της θητείας αυτής της Βουλής.

Επί της αρχής συμφωνήσαμε, είπε ο κ. Δαμιανού, προσθέτοντας ότι επιδίωξη είναι να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής «με διευρυμένη αποδοχή το κείμενο» του νομοσχεδίου.

Η Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε προτάσεις νόμου του ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου και των βουλευτών Ζαχαρία Κουλία, Πανίκου Λεωνίδου, Παύλου Μυλωνά, Χρύσανθου Σαββίδη, Χρίστου Ορφανίδη, Κυριάκου Χατζηγιάννη, Αλέκου Τρυφωνίδη και Νίκου Γεωργίου.

Με τις προτάσεις επιδιώκεται η θέσπιση υποχρέωσης του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ώστε να μη δύναται να αποδεχθεί τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας ή την καταχώριση σύμβασης πώλησης ή ανταλλαγής ή εκχώρησης ακίνητης ιδιοκτησίας, στην περίπτωση κατά την οποία εφαρμόζονται οι περιορισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόμου.

Επιδιώκεται επίσης η κατάργηση διατάξεων που επιτρέπουν την έμμεση απόκτηση ακινήτων από αλλοδαπούς χωρίς άδεια του Υπουργικού Συμβουλίου και εισαγωγή μηχανισμών και κριτηρίων αποτελεσματικού ελέγχου, καθώς και η αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός διατάξεων για σκοπούς αποτροπής του φαινομένου σύστασης κυπριακών εταιρειών και άλλων οργανισμών που δρουν ως διαμεσολαβητές για την αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς, καθώς και για σκοπούς προστασίας της γεωργίας και του αγροτικού ιστού.

Επίσης, ο εκσυγχρονισμός των διατάξεων που αφορούν τη διαδικασία κτήσης ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπό για σκοπούς προστασίας και διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος.

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι το φαινόμενο αυτό έχει παρουσιάσει σημαντική αύξηση ένεκα γεωπολιτικών εξελίξεων τόσο στην περιοχή μας όσον και στο μέτωπο της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή, συνέχισε, είναι σημαντικό να υπάρχουν εκείνες οι δικλείδες, που θα εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ισορροπία χωρίς να δημιουργούνται κίνδυνοι για την κοινωνική συνοχή.

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η παρούσα νομοθεσία έχει σαφείς περιορισμούς σε ό,τι αφορά την απόκτηση γης από φυσικά πρόσωπα, αλλά «φαίνεται να παρουσιάζει αδυναμία ρύθμισης του θέματος σε σχέση με τα νομικά πρόσωπα, καθώς και μια σειρά από άλλα κενά που χρειάζονται βελτίωση».

Για παράδειγμα, ανέφερε ότι έχουν εντοπίσει ορισμένες διατάξεις που παρουσιάζουν κενά και ερμηνευτικές ασάφειες, μεταξύ άλλων αυτών που αφορούν την απόκτηση γης από αλλοδαπούς, καθώς επίσης και την ανάγκη ενίσχυσης της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του ελέγχου»

«Το ΥΠΕΣ έχοντας εντοπίσει τα πιο πάνω ζητήματα το προηγούμενο διάστημα ξεκίνησε την επεξεργασία ενός νέου αναθεωρημένου πλαισίου το οποίο θα ρυθμίζει αποτελεσματικότερα και θα βελτιώνει το υφιστάμενο καθεστώς», ανέφερε και σημείωσε πως ανάμεσα σε άλλα θα γίνει προσπάθεια για «πιο σαφή καθορισμό του όρου κτήσης ακίνητης ιδιοκτησίας και της μέγιστης έκτασης ακίνητης ιδιοκτησίας που δίνατε να αποκτηθεί».

Είπε ακόμη ότι «θα πρέπει να εξεταστεί εισαγωγή χρονικού περιορισμού μεταξύ αιτήσεων που μπορεί να υποβάλει ένας αιτητής για αποτροπή κατάχρησης της διαδικασίας και μετατροπή της από σκοπούς ιδιοκατοίκησης σε επιχειρηματικούς σκοπούς».

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι θα εξεταστούν περιορισμοί απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας σε συγκεκριμένες πολεοδομικές ζώνες ή και περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες σε θέματα ασφάλειας και δημοσίου συμφέροντος.

«Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να καταστεί πιο αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας στον τομέα της αγοράς ακίνητης ιδιοκτησίας, μέσα από τον καθορισμό συγκεκριμένων όρων, περιορισμών, προϋποθέσεων και κριτηρίων», υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο συμφωνεί με το πνεύμα των προτάσεων νόμου, όμως θα πρέπει να γίνει προσεκτική μελέτη για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με τα νομικά πρόσωπα, καθώς το ζήτημα είναι πολύπλοκο και χρειάζεται προσοχή στην εξεύρεση του σωστού μηχανισμού ελέγχου.

Πρόσθεσε πως το θέμα εξετάζεται ολιστικά, καθώς υπάρχει αλληλεπίδραση σε διάφορες άλλες υφιστάμενες νομοθεσίες και κατατεθειμένα νομοσχέδια.

«Περαιτέρω, αλλαγές στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο θα επιφέρουν ευρύτερες επιπτώσεις που δεν ενδείκνυται να εκτιμηθούν αποσπασματικά, αλλά από το πρίσμα συνυπολογισμού, σε μίαν πλειάδα πολιτικών του κράτους και τομέων της οικονομίας», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το Υπουργείο κατανοεί τις ανησυχίες και προβληματισμούς που έχουν εκφραστεί αναφορικά με την κτήση ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς και την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων και πρόσθεσε πως συμφωνεί με τις εισηγήσεις του Υπουργού Εσωτερικών.

Ανέφερε επίσης ότι ο σκοπός του νόμου η προστασία στρατηγικών τομέων και υποδομών για λόγους εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης και πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο δεν αποσκοπεί σε οποιονδήποτε περιορισμό ή απαγόρευση κτήσης γενικά ακίνητης ιδιοκτησίας και «θεωρούμε δεν θα ήταν σκόπιμο να συγχέεται ή να ταυτίζεται με τις υπό εξέταση προτάσεις νόμου».

Εκπρόσωπος της ΟΕΒ εξέφρασε την άποψη όπως υπάρχει δυνατότητα απόκτησης το μέγιστο δύο τεμαχίων γης ή οικιστικές μονάδες και να υπάρχει μέγιστο εμβαδόν για γη 4.000 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς να υπάρχει περιορισμός εμβαδού για οικία ή διαμέρισμα καθώς τα μικρά διαμερίσματα προορίζονται για άτομα με στεγαστικό πρόβλημα. Επίσης ζήτησε όπως εξαιρούνται οι παραλίες από την απαγόρευση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ