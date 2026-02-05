Υπεγράφη συμφωνία μεταξύ Άγκυρας και Chevron: Ξεκινούν κοινές έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Η Τουρκία υπέγραψε σήμερα συμφωνία με τη Chevron για κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Ενέργειας.

Η συμφωνία μεταξύ της Chevron και της κρατικής Turkish Petroleum προβλέπει συνεργασία σε χερσαίες και υπεράκτιες δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ τουρκικών και αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών, καθώς η Τουρκία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο - ιδίως από τη Ρωσία - και να βελτιώσει τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδοσιακό σύμμαχο της Άγκυρας.

Η συνεργασία με τη Chevron θα μπορούσε να βοηθήσει την Turkish Petroleum να φθάσει μακροπρόθεσμα σε παραγωγή 1 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ μετά την τελετή υπογραφής στην Κωνσταντινούπολη.

Τον περασμένο μήνα, η Turkish Petroleum υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με μονάδα της Exxon Mobil Corp., την Esso, για τη διενέργεια ενεργειακών ερευνών στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Η Chevron ανακοίνωσε συμφωνία και με τη Συρία και για έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο

Στο μεταξύ, μνημόνιο κατανόησης με την εταιρεία πετρελαίου της Συρίας (Syrian Petroleum Company) και την καταριανή εταιρεία UCC Holding, για την αξιολόγηση εξερεύνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου στα ανοιχτά της Συρίας, υπέγραψε η Chevron, όπως δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος της αμερικανικής εταιρείας.

Η περιοχή ενδιαφέροντος βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι γνωστή για σημαντικές ανακαλύψεις φυσικού αερίου τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Αίγυπτο.

Όπως ανέφερε το ABC News, επικαλούμενο το κρατικό πρακτορείο SANA της Συρίας, η συμφωνία αποσκοπεί στην ενίσχυση των στρατηγικών συνεργασιών στον τομέα της ενέργειας. Εστιάζει στη συνεργασία στην εξερεύνηση υπεράκτιων περιοχών και στην ανάπτυξη πόρων πετρελαίου και φυσικού αερίου στα χωρικά ύδατα της Συρίας.

Επιπλέον, η συμφωνία περιλαμβάνει ευρύτερες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των επενδύσεων και της ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας.

Προηγούμενες προσπάθειες για την εξερεύνηση των υπεράκτιων πόρων της Συρίας περιλαμβάνουν μια συμφωνία του 2013 μεταξύ μιας ρωσικής εταιρείας, της Soyuzneftegaz, και των συριακών αρχών. Ωστόσο, το έργο αυτό εγκαταλείφθηκε δύο χρόνια αργότερα εν μέσω της συνεχιζόμενης εμφύλιας σύρραξης στη Συρία. Το μεγαλύτερο μέρος της υπάρχουσας παραγωγής πετρελαίου της Συρίας προέρχεται από χερσαία κοιτάσματα στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, κυρίως σε τοποθεσίες όπως το κοίτασμα Al-Omar.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Chevron ξεκίνησε την παραγωγή πετρελαίου στην πλατφόρμα South N’dola, ανοικτά των ακτών της Αγκόλας. Αυτό το ορόσημο σημειώθηκε λίγο περισσότερο από δύο χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής.

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ