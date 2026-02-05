Αυστηροποιείται το πλαίσιο για τα πυροτεχνήματα - Ποινική ευθύνη σε νεόνυμφους και γονείς σε βαφτίσεις

Με αυστηρότερες ποινές, σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και διεύρυνση της ποινικής ευθύνης για την παράνομη χρήση πυροτεχνημάτων, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τον «περί Εκρηκτικών Υλών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2026».

Υπέρ ψήφισαν 33 βουλευτές, ενώ αποχή τήρησαν ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης και ο μεμονωμένος σοσιαλιστής βουλευτής Κωστής Ευσταθίου.

Με τον ψηφισθέντα νόμο καθορίζεται σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ της Υπηρεσίας Μεταλλείων και Λατομείων και της Αστυνομίας Κύπρου. Ειδικότερα, στον Αρχηγό της Αστυνομίας ανατίθεται η αρμοδιότητα για επιθεωρήσεις σε αποθήκες και χώρους χρήσης πυροτεχνημάτων, καθώς και για την καταπολέμηση της παράνομης εισαγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης, πώλησης και χρήσης εκρηκτικών υλών. Η αδειοδότηση και η επιθεώρηση αποθηκών και χώρων χρήσης εκρηκτικών για ανατινάξεις παραμένουν αρμοδιότητα του διευθυντή της Υπηρεσίας Μεταλλείων και Λατομείων.

Παράλληλα, ο νόμος προβλέπει δεκαπλασιασμό της χρηματικής ποινής για την παράνομη χρήση εκρηκτικών υλών χωρίς άδεια ή έγκριση και επεκτείνει την ποινική ευθύνη για την παράνομη χρήση πυροτεχνημάτων. Πέραν των προσώπων που προβαίνουν στη χρήση, ευθύνη θα φέρουν πλέον και οι διοργανωτές εκδηλώσεων, καθώς και οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των χώρων όπου λαμβάνει χώρα η εκδήλωση.

Κατόπιν τροποποιήσεων από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, διευκρινίζεται ότι ως «διοργανωτής της εκδήλωσης» μπορεί να θεωρείται το ζευγάρι στην περίπτωση γάμου ή οι γονείς ανηλίκου στην περίπτωση βάπτισης, ενώ ως «ιδιοκτήτης ή/και διαχειριστής χώρου» νοείται και ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής χώρου δεξιώσεων.

Ο βουλευτής των Οικολόγων και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου τόνισε ότι μέχρι σήμερα η αδειοδότηση των πυροτεχνημάτων ανήκει στην Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων, η οποία λειτουργεί μόνο μέχρι το μεσημέρι, την ώρα που οι ρίψεις πυροτεχνημάτων γίνονται κυρίως τις βραδινές ώρες. Όπως ανέφερε, αυτό έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα για τα ζώα και τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, λόγω της έντονης όχλησης. Σημείωσε ακόμη ότι με τον νέο νόμο επεκτείνεται η επιβολή προστίμων σε περισσότερα πρόσωπα και κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε εκστρατεία ενημέρωσης, ώστε να μην εμπλέκονται άτομα που αγνοούν το ισχύον πλαίσιο, όπως ζευγάρια που τελούν γάμους ή ιδιοκτήτες αιθουσών δεξιώσεων.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος ανέδειξε, πέραν των ζητημάτων ασφάλειας και περιβάλλοντος, τις σοβαρές επιπτώσεις των πυροτεχνημάτων στην ευημερία των ζώων και των παιδιών. Όπως ανέφερε, σκύλοι έχουν υποστεί ακόμη και καρδιακά επεισόδια, ενώ παιδιά με αυτισμό υποφέρουν έντονα κατά τη ρίψη πυροτεχνημάτων. Τόνισε ότι όσοι διασκεδάζουν με τη χρήση τους θα πρέπει να γνωρίζουν τα προβλήματα που προκαλούν. Παράλληλα, υποστήριξε ότι, εκτός από την αυστηροποίηση των ποινών, πρέπει να αντιμετωπιστεί και η πηγή του προβλήματος, επισημαίνοντας ότι τα περισσότερα παράνομα πυροτεχνήματα εισέρχονται στη χώρα μέσω αεροδρομίων και λιμανιών, συχνά και μέσω ταχυδρομικών αποστολών, με τις αεροπορικές μεταφορές να αποτελούν τη βασική δίοδο.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Πρόδρομος Αλαμπρίτης χαρακτήρισε τη σημερινή ψήφιση ως ένα μικρό αλλά ουσιαστικό βήμα προς τη βελτίωση του ελέγχου των πυροτεχνημάτων, τα οποία, όπως είπε, προκαλούν προβλήματα τόσο σε ανθρώπους και ζώα όσο και πυρκαγιές. Τόνισε, ωστόσο, ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ψήφιση της νομοθεσίας αλλά η ουσιαστική εφαρμογή της, καθώς και η ενημέρωση του κοινού ότι η παράνομη χρήση πυροτεχνημάτων είναι επικίνδυνη.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης εξέφρασε αμφιβολίες ως προς το κατά πόσο ο νόμος που ψηφίστηκε θα εφαρμοστεί στην πράξη. Ανέφερε ότι, παρά τις επιφυλάξεις του, ο ίδιος και το κόμμα του στηρίζουν το νομοσχέδιο για να σταλεί ένα σαφές μήνυμα ευαισθησίας, ιδιαίτερα προς τα παιδιά με κροτοφοβία και τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Όπως υπογράμμισε, προτεραιότητα πρέπει να είναι τα παιδιά, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι νόμοι αυτή τη φορά θα εφαρμοστούν.

Ο Κωστής Ευσταθίου ανέφερε ότι η υπόθεση των πυροτεχνημάτων αποτελεί «κλασική περίπτωση σύγχυσης στο νομοθετικό πεδίο», υπενθυμίζοντας ότι πριν από χρόνια αυστηροποιήθηκαν οι ποινές φυλάκισης χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Όπως είπε, πρόκειται για επιφανειακές παρεμβάσεις, την ώρα που εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις του Ποινικού Κώδικα με εξαιρετικά χαμηλά πρόστιμα. Υποστήριξε ότι συχνά ψηφίζονται νόμοι χωρίς να εφαρμόζονται στην πράξη, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη ρύθμιση «μετέωρο βήμα στο κενό», δηλώνοντας πως δεν θα την υπερψηφίσει.

Ο Χρύσανθος Σαββίδης εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο ο νόμος θα εφαρμοστεί, σημειώνοντας ότι πολλές φορές η Βουλή έχει ψηφίσει νομοθεσίες που έμειναν στα χαρτιά. Αναφέρθηκε επίσης σε πυρκαγιές που προκλήθηκαν από πυροτεχνήματα, περιγράφοντας περιστατικό στην Πάφο όπου, όπως είπε, επικράτησε πανικός καθώς «νομίζαμε ότι ξέσπασε πόλεμος».

Η βουλευτής Λευκωσίας Αλεξάνδρα Ατταλίδου τόνισε ότι τα πυροτεχνήματα δεν αποτελούν ούτε έθιμο ούτε αθώα πρακτική, περιγράφοντας προσωπικές εμπειρίες από την επιστροφή της στην Κύπρο, όταν ο θόρυβος την έκανε να πιστεύει ότι σημειωνόταν πολεμικό επεισόδιο. Έθεσε ερωτήματα για το κατά πόσο η Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων ελέγχει την προέλευση και την ποιότητα των πυροτεχνημάτων, υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο που έχουν σε ζώα και παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Επέκρινε επίσης την Αστυνομίας ότι δεν ανταποκρίνεται σε σχετικές καταγγελίες και εκτίμησε ότι ο νόμος αυτός δεν θα εφαρμοστεί.

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου κατήγγειλε περιστατικά ρίψης πυροτεχνημάτων πάνω από δασικές περιοχές στις Πλάτρες, χωρίς –όπως ανέφερε– άμεση ανταπόκριση της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα λίγες ημέρες αργότερα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Σημείωσε ακόμα ότι σε άλλες χώρες τα πυροτεχνήματα έχουν απαγορευτεί, ακόμη και την Πρωτοχρονιά. Τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει λογοδοσία από την Αστυνομία για κάθε πυροτέχνημα που εκτοξεύεται.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης τάχθηκε υπέρ της πλήρους απαγόρευσης των πυροτεχνημάτων, εισηγούμενος να επιστρέψει το νομοσχέδιο και να εξεταστεί συνολική απαγόρευση της εισαγωγής τους.

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου ανέφερε ότι μεγάλο μέρος των πυροτεχνημάτων, ιδιαίτερα στη Λεμεσό, συνδέεται με παράνομες δραστηριότητες όπως ναρκωτικά και δεν εισάγεται νόμιμα. Διευκρίνισε ότι νόμιμα θεωρούνται μόνο ορισμένα είδη χαμηλής όχλησης, όπως όσα χρησιμοποιούνται σε κλειστούς χώρους. Εξέφρασε επιφυλάξεις για την εφαρμογή του νόμου, σημειώνοντας τα προβλήματα υποστελέχωσης της Αστυνομίας, ωστόσο υπογράμμισε ότι το κόμμα της δεν μπορούσε να μην τον στηρίξει, εφόσον μπορεί να προστατεύσει έστω και ένα παιδί ή ένα ζώο.

Τέλος, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου επισήμανε ότι προκάλεσε εντύπωση το γεγονός πως αρκετοί αρμόδιοι φορείς που κλήθηκαν δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ