Ετήσια χορηγία €1,32 εκ. στην Αγία Σκέπη, είπε ο Πρόεδρος σε συνάντηση στο Προεδρικό

Η Κυβέρνηση θα ενισχύει τα προγράμματα απεξάρτησης και επανένταξης της Αγίας Σκέπης με μια χορηγία ύψους ενός εκατομμυρίου 320 χιλιάδων ευρώ κάθε χρόνο, έτσι ώστε να συνεχίσει να προσφέρει προς τους πολίτες έχουν ανάγκη, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα απεξάρτησης και αποκατάστασης της Αγίας Σκέπης, στηριζόταν πλήρως σε ιδιωτικές χορηγίες, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει μια ανασφάλεια ως προς απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του, ενώ υπήρχαν δυσκολίες στα σχέδια επέκτασης του.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σήμερα συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο του ΔΣ, Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο και αντιπροσωπεία του Ιδρύματος, στην παρουσία του Υπουργού Υγείας.

Μιλώντας κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε αρχικά εκ μέρους της Πολιτείας την αντιπροσωπεία του Ιδρύματος για τη μοναδική δουλειά που γίνεται, σημειώνοντας πως θα επισκεφθεί και ο ίδιος προσωπικά την Αγία Σκέπη.

«Στην ουσία επιτελείτε τη δουλειά που έπρεπε το κράτος να προσφέρει στην κοινωνία μας. Είναι ένα έργο πολυδιάστατο, αγγίζει την υγεία, το κράτος πρόνοιας, την παιδεία μας, όλους τους τομείς της διακυβέρνησης», είπε και πρόσθεσε πως για αυτό τον λόγο, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να καθοριστεί μια ετήσια χορηγία ενός εκατομμυρίου 320 χιλιάδων ευρώ, για ενίσχυση του έργου και της προσφοράς της Αγίας Σκέπης.

Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης Λεμεσού είπε ότι «πράγματι η Αγία Σκέπη εδώ και 30 χρόνια έχει αποδείξει τον εαυτό της και το έργο της, αλλά είναι γεγονός ότι χωρίς οικονομική στήριξη δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα».

Ο Μητροπολίτης Αθανάσιος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση για τη χορηγία, σημειώνοντας πως με τη βοήθεια αυτή το Ίδρυμα θα μπορεί να λειτουργεί καλύτερα. «Εργάζονται πλέον ένα πλήθος ανθρώπων και συνεχώς αυξάνεται η ζήτηση και είναι πολλά τα επίπεδα στα οποία εργάζεται η Αγία Σκέπη», είπε.

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί, καλή δύναμη στο έργο σας και να επιτελείτε πάντα έργα καλά και αγαθά», κατέληξε.

Μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης είπε πως η Αγία Σκέπη με 25 χρόνια προσφορά στην απεξάρτηση, την αποθεραπεία και την κοινωνική επανένταξη, αποτελεί τη μοναδική κλειστή θεραπευτική κοινότητα στην Κύπρο που απευθύνεται τόσο σε ενήλικες με μακροχρόνια χρήση ουσιών όσο και σε εφήβους.

«Για το λόγο αυτό, η Πολιτεία αποφάσισε να εξασφαλίσει σταθερή χρηματοδότηση για τη συνέχιση και την ενίσχυση του σημαντικού της έργου», είπε και πρόσθεσε πως σε αυτό το πλαίσιο υπεγράφη στις 22 Δεκεμβρίου 2025 η συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της Αγίας Σκέπης, και η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 2 Ιανουαρίου.

Ο κ. Χαραλαμπίδης είπε ότι η συμφωνία εξασφαλίζει σταθερή χρηματοδότηση, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των προγραμμάτων της Αγίας Σκέψης και σημείωσε πως η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται και σε σχετική εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, «επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνέχισης του έργου της Αγίας Σκέπης και την υποστήριξη της Πολιτείας στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων».

Από την πλευρά της, η κλινική Διευθύντρια του Ιδρύματος Τίνα Παύλου, χαρακτήρισε ως ιστορική τη σημερινή ημέρα για την Αγία Σκέπη.

«Νιώθω βαθύτατα ευγνωμοσύνη και συγκίνηση γιατί είμαστε ένας οργανισμός 25 χρόνων, ο οποίος ποτέ δεν ήξερε αν θα έκλεινε το χρόνο και αν τα έσοδα του θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τον κόσμο που φιλοξενούσε», είπε και υπογράμμισε πως για πρώτη φορά από σήμερα, «μπορούμε να είμαστε τουλάχιστον σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε, να στηρίζουμε τον κόσμο σε μια πολύ δύσκολη εποχή, με λίστες αναμονής, ούτως ώστε να μπορούμε να σταθούμε δίπλα στον συνάνθρωπο μας».

Η κ. Παύλου ευχαρίστησε την Κυβέρνηση και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για αυτή τη στήριξη, σημειώνοντας πως για το Ίδρυμα ξεκινά σήμερα μια νέα σελίδα.

Απαντώντας σε ερώτηση, η κ. Παύλου, είπε πως αυτή τη στιγμή η Αγία Σκέπη έχει 52 κρεβάτια, τα οποία είναι όλα γεμάτα, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει μία λίστα αναμονής των 12 ατόμων. Επίσης, είπε, το Κέντρο Εφήβων Αγίας Σκέπης έχει 15 κρεβάτια και είναι όλα γεμάτα, ενώ και τα 22 κρεβάτια του προγράμματος επανένταξης για τα άτομα τα οποία ολοκληρώνουν την κλειστή φάση, είναι όλα γεμάτα.

Η κ. Παύλου ανέφερε πως υπάρχουν σχέδια για επέκταση και αύξησης των κρεβατιών με μια χορηγία από ιδιώτη επιχειρηματία. «Το γεγονός ότι εξασφαλίζεται σήμερα μια ασφάλεια συνέχισης του έργου, μας δίνει την δυνατότητα να προγραμματίσουμε την επέκταση και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερο κόσμο», κατέληξε.

