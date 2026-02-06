Τραγωδία στο Λονδίνο: Ζευγάρι Ελληνοκυπρίων έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά στο σπίτι τους

Τραγικό τέλος βρήκε ζευγάρι Ελληνοκυπρίων στο Μπάρνετ του Λονδίνου, όταν πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της 16ης Ιανουαρίου 2026 στο σπίτι τους αποδείχθηκε μοιραία. Σύμφωνα με πληροφορίες της Παροικιακής, πρόκειται για τον Ανδρέα και τη Σοφία Λέσκου, οι οποίοι ανασύρθηκαν από το ακίνητο από πυροσβέστες, ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός τους επί τόπου από διασώστες της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου. Αιτία θανάτου ήταν η εισπνοή καπνού.

Όπως μεταδίδει η Παροικιακή, τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 25 πυροσβέστες ανταποκρίθηκαν στην κλήση για φωτιά σε κατοικία στην οδό Albemarle Road. Η πυρκαγιά εντοπίστηκε στο ισόγειο διώροφης ημι-ανεξάρτητης κατοικίας. Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 01:44, με δυνάμεις από τους σταθμούς Barnet, Southgate και Finchley να σπεύδουν στο σημείο, ενώ το συμβάν τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 03:14.

Σύμφωνα με την Παροικιακή, οι ερευνητές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λονδίνου εκτιμούν ότι η φωτιά προκλήθηκε από αναμμένο κερί, το οποίο άναψε παρακείμενα υλικά. Η οικογένεια ανέφερε ότι το ζευγάρι συνήθιζε να ανάβει αναμνηστικό κερί, τοποθετημένο δίπλα σε θρησκευτικές εικόνες και φωτογραφίες συγγενών που είχαν φύγει από τη ζωή.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λονδίνου, τον οποίο επικαλείται η Παροικιακή, υπενθύμισε ότι «τα κεριά αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες πυρκαγιάς», τονίζοντας τη σημασία να μην αφήνονται ποτέ αναμμένα χωρίς επίβλεψη και να τοποθετούνται μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα. Παράλληλα, σύστησε τη χρήση ηλεκτρικών ή LED κεριών ως ασφαλέστερη εναλλακτική.

Ο Ανδρέας Λέσκου γεννήθηκε στην Αμμόχωστος στις 9 Νοεμβρίου 1935, ενώ η Σοφία Λέσκου γεννήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 1935 στις Πάνω Κυβίδες. Γνωρίστηκαν στο Vauxhall του Λονδίνου το 1958 και παντρεύτηκαν το 1959. Μαζί δημιούργησαν και διαχειρίστηκαν το Lescou’s Delicatessen, με καταστήματα σε διάφορες περιοχές του Λονδίνου, καθώς και ένα στη Λεμεσό.

Αφήνουν πίσω τις κόρες τους, Δέσποινα και Χρυστάλλα, καθώς και τα εγγόνια τους Αμέλια, Σόφι, Γκρέγκορι, Φυτό και Ανδρέα. Η κοινή τους κηδεία θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου, στον Ελληνορθόδοξο Ναό της Αγίας Αικατερίνης στο Μπάρνετ, με ταφή στο κοιμητήριο New Southgate.

Πηγή: Παροικιακή