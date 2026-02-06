Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία (βίντεο)

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο Ελαζίγ, την Τραπεζούντα, την Αντιγιαμάν, τη Μαλάτεια και τις γύρω επαρχίες. Την ισχυρή δόνηση καταγράφουν πλάνα από κάμερες ασφαλείας.

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή (6/2) στην ανατολική Τουρκία. Να σημειωθεί ότι, σαν σήμερα, πριν τρία χρόνια σημειώθηκε ο σεισμός που στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Σύμφωνα με το ευρωμεσογειακό ινστιτούτο, η ισχυρή δόνηση είχε εστιακό βάθος 4,5 χιλιομέτρων και επίκεντρο 55 χιλιόμετρα Δυτικά - Νοτιοδυτικά της περιοχής Ερζινκάν στην Τουρκία και 22 χιλιόμετρα Νότια - Νοτιοανατολικά της περιοχής Ρεφαχίγε.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στο Ελαζίγ, την Τραπεζούντα, την Αντιγιαμάν, τη Μαλάτεια και τις γύρω επαρχίες. Την ισχυρή δόνηση καταγράφουν πλάνα από κάμερες ασφαλείας.

Πηγή: cnn.gr

