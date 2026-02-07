'Ανω των 4 χιλ. νέων περιστατικών καρκίνου, 1.600 θάνατοι ετησίως στην Κυπρο

Κατά μέσο όρο 4.260 νέα περιστατικά καρκίνου και περίπου 1.600 θάνατοι καταγράφονται κάθε χρόνο στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία της Μονάδας Παρακολούθησης Υγείας του Υπουργείου Υγείας, τα οποία παρουσίασε χθες Παρασκευή στο 2ο Παγκύπριο Ογκολογικό Συνέδριο, ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης.

Στον χαιρετισμό του, ο αρμόδιος Υπουργός είπε ότι για την περίοδο 2018 έως 2022 καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 4.260 νέα περιστατικά καρκίνου ετησίως, ενώ μεταξύ 2019 και 2023 σημειώθηκαν κατά μέσο όρο περίπου 1.600 θάνατοι κάθε χρόνο, σημειώνοντας ότι για το 2023 ο καρκίνος ήταν η δεύτερη αιτία θανάτου (23%) μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα (24%) στον γενικό πληθυσμό, ενώ στους άνδρες αποτέλεσε την πρώτη αιτία θανάτου (26%), ξεπερνώντας τα καρδιαγγειακά νοσήματα (24%).

Παράλληλα, επικαλέστηκε διεθνή στοιχεία που προβλέπουν ότι έως το 2050 τα νέα περιστατικά καρκίνου παγκοσμίως θα ξεπεράσουν τα 35 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 77% σε σχέση με το 2022, λόγω γήρανσης του πληθυσμού, ανάπτυξης και αλλαγών σε παράγοντες κινδύνου όπως κάπνισμα, αλκοόλ, παχυσαρκία και ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ο κ. Χαραλαμπίδης υπογράμμισε την ανάγκη συνεχούς επένδυσης στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, την πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες και την ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο του εφαρμόζει ήδη προγράμματα έγκαιρης ανίχνευσης για τον καρκίνο του μαστού και του παχέος εντέρου και προγραμματίζει αντίστοιχα προγράμματα για τον καρκίνο του προστάτη και του τραχήλου της μήτρας, ενώ προχωρά και το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του HPV σε κορίτσια και αγόρια.

Σε νομοθετικό επίπεδο, ανέφερε έχει κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Ανακουφιστική Φροντίδα, με στόχο τη διασφάλιση ποιοτικής, ασφαλούς και ανθρώπινης φροντίδας για ασθενείς με σοβαρές ασθένειες, ενώ πρόσθεσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη η ίδρυση του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου για συντονισμένη και αποτελεσματική δράση του κράτους στον τομέα.

Ευχαρίστησε, επίσης, την Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου, τους ομιλητές και όλους τους επαγγελματίες υγείας για τη συμβολή τους στην επιτυχή διοργάνωση του συνεδρίου, τονίζοντας ότι η συνεργασία επιστημονικών φορέων, πολιτείας και επαγγελματιών υγείας αποτελεί «τον ακρογωνιαίο λίθο» για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και τη συνεχή πρόοδο της ογκολογικής φροντίδας στην Κύπρο.

«Το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει θερμά πρωτοβουλίες όπως το σημερινό συνέδριο, οι οποίες ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ επιστημονικών φορέων, επαγγελματιών υγείας και της πολιτείας. Η συνέργεια όλων αυτών των δυνάμεων είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της ογκολογικής φροντίδας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας», είπε.

