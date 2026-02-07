Αυτό είναι το Plan B της Λάρνακας για το Καποδιστριακό

Στη λύση του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου Ορόκλινης (φωτό) προσανατολίζεται ο Δήμος Λάρνακας για να στεγάσει τα τμήματα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εφόσον δεν γίνει έγκαιρα εφικτός ο αποχαρακτηρισμός από δασική κρατική γη του τεμαχίου όπου είναι χτισμένος ο Πολυδύναμος Πολυχώρος Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης (το πρώην κοινοτικό κέντρο). Και τούτο διότι, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, σε τεμάχιο που θεωρείται «κρατική δασική γη» δεν επιτρέπεται η ανέγερση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, δήλωσε στον «Π» ότι για το θέμα του αποχαρακτηρισμού της γης όπου βρίσκεται ο Πολυδύναμος Πολυχώρος Κοινωνικής Πρόνοιας (αποτελεί την πρώτη επιλογή για τη στέγαση πανεπιστημιακών σχολών) έχει ζητηθεί συνάντηση με την υπουργό Παιδείας και αναμένεται η ανταπόκριση της Αθηνάς Μιχαηλίδου. Επειδή, όμως, ο χρόνος πιέζει, καθότι πρόθεση του Καποδιστριακού είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο να ξεκινήσει την έναρξη προγραμμάτων σπουδών για δύο σχολές του πανεπιστημίου, η δημοτική Αρχή ήδη επεξεργάζεται Plan B για το θέμα αυτό. Εφόσον, λοιπόν, δεν γίνει εφικτός ο αποχαρακτηρισμός από δασική γη του τεμαχίου όπου βρίσκεται ο Πολυδύναμος Πολυχώρος, τότε ο Δήμος Λάρνακας θα στραφεί στη λύση του πρώην κοινοτικού συμβουλίου Ορόκλινης. Ο κ. Βύρας ανέφερε ότι, πριν από μία εβδομάδα, ο Δήμος Λάρνακας κατέθεσε στο Τμήμα Πολεοδομίας αίτηση για αλλαγή χρήσης του συγκεκριμένου κτηρίου, ώστε να αποχαρακτηριστεί από κοινοτικό μέγαρο και να θεωρηθεί πανεπιστημιακό ίδρυμα, προκειμένου να γίνει κατορθωτή η φιλοξενία των σχολών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.

«Το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο επιμένει και θέλει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να ξεκινήσει μαθήματα σπουδών στη Λάρνακα. Πρέπει να βρούμε τη λύση, είτε να πετύχουμε τον αποχαρακτηρισμό από δασική γη του τεμαχίου του Πολυδύναμου Πολυχώρου είτε την αλλαγή χρήσης του πρώην Κοινοτικού Μεγάρου Ορόκλινης σε πανεπιστημιακό ίδρυμα», σημείωσε ο δήμαρχος Λάρνακας. Όπως έχει ανακοινωθεί, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προγραμματίζει στη Λάρνακα τη λειτουργία του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, καθώς και του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Πρόκειται για προγράμματα σπουδών που είναι πιστοποιημένα με άριστα από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα, ενώ έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και πιστοποίησή τους και από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης της Κύπρου (ΔΙΠΑΕ).

Και με Μετσόβιο

Εκτός, όμως, από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ο Δήμος Λάρνακας βρίσκεται σε διαβουλεύσεις και με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο προκειμένου να μεταφέρει προγράμματα σπουδών του, ενώ επαφές γίνονται και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Παράλληλα, στα πλάνα της δημοτικής Αρχής είναι και το φιλόδοξο σχέδιο για δημιουργία Δραματικής Σχολής του ΘΟΚ. Την ίδια ώρα, προγραμματίζονται και οι πρώτες φοιτητικές εστίες, που θ’ αναλάβει το ίδρυμα Νίκου και Δέσποινας Παττίχη. Οι φοιτητικές εστίες αποφασίστηκε ν’ ανεγερθούν από τον δήμο σε γη που διαθέτει το υπό αναφορά ίδρυμα στην οδό Παύλου Βαλδασερίδη, σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της πόλης. Οι εστίες προορίζονται για τους φοιτητές της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία προγραμματίζεται να λειτουργήσει τα προσεχή χρόνια. Ο Δήμος Λάρνακας αναμένεται σύντομα να προκηρύξει τον διαγωνισμό για ανέγερση του κτηρίου της εν λόγω πανεπιστημιακής σχολής, που θα βρίσκεται στην περιοχή Μακένζι.