Βήμα για τη δημόσια ασφάλεια η ψήφιση νόμου για πυροτεχνήματα, λέει η Υπ. Μεταλλείων

Ουσιαστικό βήμα προς την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παράνομης ρίψης, διακίνησης και αποθήκευσης πυροτεχνημάτων συνιστά η ψήφιση της τροποποίησης του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων, δηλώνει η Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων του Υπουργείου Γεωργίας.

Σε σημερινή ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων αναφέρει πως η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε την τροποποίηση του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου του 2026, με στόχο την ενίσχυση του πλαισίου ελέγχου και συμμόρφωσης αναφορικά με την παράνομη χρήση πυροτεχνημάτων και με αυστηροποίηση των διατάξεων που διέπουν αυτήν.

Η τροποποίηση, σημειώνει, αποσκοπεί πρωτίστως στην προστασία των πολιτών, των ευάλωτων ομάδων και των ζώων.

Όπως αναφέρει, οι βασικές πρόνοιες της τροποποίησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον δεκαπλασιασμό των χρηματικών ποινών για την παράνομη χρήση εκρηκτικών υλών, με αύξηση του ανώτατου προστίμου από τις €5.000 στις €50.000.

Παράλληλα, σημειώνει πως προβλέπεται η ανάθεση της αρμοδιότητας για τις επιθεωρήσεις πυροτεχνημάτων και πυρομαχικών στον Αρχηγό της Αστυνομίας, υπό την ιδιότητά του ως Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών.

Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία αναφέρει ότι διευρύνεται η ευθύνη πέραν των προσώπων που προβαίνουν στη χρήση πυροτεχνημάτων, ώστε να περιλαμβάνονται πλέον και οι διοργανωτές εκδηλώσεων, καθώς και οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των χώρων στους οποίους πραγματοποιούνται οι ρίψεις πυροτεχνημάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ