Έκτακτη συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου: Αναπληρώτρια Δημοτική Γραμματέας η Αναστασία Ρούτη Ελευθεριάδου

Αναπληρώτρια Δημοτική Γραμματέας Πάφου αναλαμβάνει η Αναστασία Ρούτη Ελευθεριάδου. Αυτό αποφάσισε η σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου που διήρκησε πέραν των δύο ωρών το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο Αντιδήμαρχος Πάφου και δημαρχεύων Άγγελος Ονησιφόρου ανέφερε στους δημοσιογράφους πως ο διορισμός του Αναπληρωτή Δημοτικού Γραμματέα έγινε ενόψει και της αφυπηρέτισης του κ. Θέμη Φιλιππίδη που κατέχει τη θέση.υπήρξανΟ κ. Ονησιφόρου ανέφερε πως στο πλαίσιο της διαδικασίας υπήρξαν κάποιες μικρές διαφωνίες, ωστόσο έχουν καταλήξει, όπως είπε. Πρόσθεσε δε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεχίσει με ενότητα.

Ήταν η πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου μετά την αργία του Δημάρχου Πάφου. Όπως ανακοινώθηκε, το Δημοτικό Συμβούλιο προχωρά με γνώμονα το καλό της πόλης και των συμπολιτών μας. Επεσήμανε επίσης πως μέχρι την 1η Ιουνίου θα είναι αναπληρώτρια Δημοτική Γραμματέας η κ. Αναστασία Ρούτη Ελευθεριάδη. Επιπρόσθετα ανέφερε πως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάφου την ερχόμενη Δευτέρα θα συζητήσει το Σχέδιο Υπηρεσίας, καθώς και το πλαίσιο στο οποίο θα βασιστεί το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει την πλήρωση της θέσης και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του "Π", εκείνο το οποίο αποφάσισε εκ πρώτης όψεως το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν να μην εμποδιστεί το έργο των τμηματαρχών, του Διευθυντή του Τμήματος Υγειονομικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Δρ. Χρίστο Χρίστου, του Δημοτικού Μηχανικού Χρίστου Κωνσταντινίδη, και του Διευθυντή του Οικονομικού Τμήματος Κωνσταντίνου Χριστοφόρου, αν και ήταν επικρατέστεροι, και να τοποθετηθεί μεταβατικός αναπληρωτής και οι τμηματάρχες να διεκδικήσουν την θέση, όταν και εφόσον αυτή προκηρυχθεί.

Όπως λέχθηκε, σε περίπτωση αποχώρησης ενός εκ των τριών τμηματαρχών, σε αυτή την φάση που διανύει ο Δήμος Πάφου, δεν θα ήταν φρόνιμο για την λειτουργία του. Επισημάνθηκε επίσης πως η Αναπληρώτρια Δημοτική Γραμματέας θα έχει την στήριξη των τριών τμηματαρχών και στην κανονική πλήρωση της θέσης θα υποβληθεί αίτηση από όλους τους ενδιαφερόμενους και εκεί θα παρθεί μια μόνιμη απόφαση.

Επίσης τέθηκε η πρόταση να καλύψουν την θέση του Αναπληρωτή Δημοτικού Γραμματέα εκ περιτροπής, ωστόσο τελικά επικράτησε η πρόταση της τοποθέτησης της Αναστασίας Ρούτη Ελευθεριάδου ως Αναπληρώτρια Δημοτική Γραμματέας.