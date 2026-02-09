Τίτλοι τέλους για Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ΑΚΕΛ - Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τίθεται η βουλεύτρια

Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας θα θέσει το ΑΚΕΛ τη βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για τη σημερινή τηλεφωνική επαφή που είχε ο γ.γ. του κόμματος Στέφανος Στεφάνου με την κ. Χαραλαμπίδου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΑΚΕΛ θα ζητήσει από την κ. Χαραλαμπίδου να παραδώσει την προεδρία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου βρισκόταν σε διάλογο με τη βουλεύτρια για να εξετάσουν τρόπους συνέχισης της πολιτικής συνεργασίας μετά τις βουλευτικές εκλογές. Η κ. Χαραλαμπίδου δεν μπορούσε να επαναδιεκδικήσει έδρα στη Βουλή με το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ λόγω του ορίου θητείων που προβλέπει το Καταστατικό του κόμματος. Ωστόσο υπήρξε ενόχληση για την απόφαση του ΑΚΕΛ να δώσει εξαιρέσεις μόνο σε συγκεκριμένους βουλευτές του κόμματος που βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία.

Οι άδοξες συναντήσεις

Ο γ.γ. του ΑΚΕΛ πραγματοποίησε μια πρώτη συνάντηση με την βουλεύτρια στις 3 Σεπτεμβρίου και έθεσε στο τραπέζι συγκεκριμένη πρόταση για σύσταση Παρατηρητηρίου κατά της Διαφθοράς με επικεφαλής την Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Ωστόσο η βουλεύτρια απέρριψε την ιδέα, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα Παρατηρητήριο με κομματική ομπρέλα διότι δεν θα μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες από τους θεσμούς ώστε να ασκεί πραγματικό έλεγχο.

Ακολούθησε δεύτερη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών την περασμένη Τετάρτη στα γραφεία του κόμματος, όπου η βουλεύτρια ξεκαθάρισε στον κ. Στεφάνου ότι η απόφαση της να απορρίψει την πρόταση του ΑΚΕΛ είναι οριστική και αμετάκλητη. Εντούτοις, ο γ.γ. του ΑΚΕΛ κάλέσε την κ. Χαραλαμπίδου να δώσει τελικές απαντήσεις μέχρι τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου.

Η συνάντηση της Τετάρτης προέκυψε μετά από δημόσιες δηλώσεις της βουλεύτριας, η οποία ανέφερε ότι κλίνει προς την κατεύθυνση της επαναδιεκδίκησης έδρας στη Βουλή, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κατέλθει στις βουλευτικές εκλογές με το ψηφοδέλτιο του κόμματος ΑΛΜΑ. Οι δηλώσεις της κ. Χαραλαμπίδου θορύβησαν την ηγεσία του ΑΚΕΛ με αποτέλεσμα ο κ. Στεφάνου να επανέλθει ζητώντας δεύτερη συνάντηση για να ξεκαθαρίσει το θέμα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη σημερινή συνάντηση ο κ. Στεφάνου ξεκαθάρισε στην κ. Χαραλαμπίδου ότι δεν μπορεί να είναι βουλεύτρια του κόμματος και ταυτόχρονα να διεξάγει διάλογο με άλλο πολιτικό σχήμα για συνεργασία στις βουλευτικές εκλογές.

Επαφές με Οδυσσέα

Μετά τη συνάντηση της περασμένης Τετάρτης η κ. Χαραλαμπίδου προέβη σε δημόσιες δηλώσεις, λέγοντας ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον επικεφαλής του κόμματος ΑΛΜΑ Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος ζήτησε συνάντηση για να συζητήσουν το ενδεχόμενο της συνεργασίας. Πρόσθεσε δε ότι ανέφερε στον κ. Μιχαηλίδη ότι έχει φορτωμένο πολιτικό πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες, με ταξίδια στο εξωτερικό, και πως μια συνάντηση θα ήταν εφικτή κατά το τέλος του Φεβράρη.

Αύριο οι ανακοινώσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», αύριο θα εκδοθεί ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου για την εξέλιξη των συζητήσεων με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου και τις τελικές αποφάσεις του κόμματος.

Κομματική πηγή επεσήμανε στον «Π» ότι το ΑΚΕΛ εξάντλησε όλες τις δυνατότητες για συνέχιση της πολιτικής συνεργασίας με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου και τόνισε ότι η βουλεύτρια δεν έκανε καμία αντιπρόταση στο κόμμα παρότι ζητήθηκε από την ίδια να εισηγηθεί κάτι διαφορετικό από αυτό που είχε απορρίψει.