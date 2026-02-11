Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύλληψη 27χρονου σχετικά με υπόθεση διάρρηξης κατοικίας και κλοπής αυτοκινήτου στην Πάφο

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Το κλοπιμαίο όχημα εντοπίστηκε από τα μέλη της Αστυνομίας, σταθμευμένο σε χώρο στην περιοχή του κτιρίου όπου διέμενε ο 27χρονος.

Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 27 ετών, προχώρησαν μέλη της Αστυνομίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διάρρηξης κατοικίας και κλοπής αυτοκινήτου, που διαπράχθηκαν στην επαρχία Πάφου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από πληροφορία για διάρρηξη κατοικίας και κλοπή αυτοκινήτου, γύρω στις 11.30 χθες το μεσημέρι, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν τον 27χρονο και διενήργησαν έρευνα στο διαμέρισμα του στην Πάφο, όπου εντόπισαν το κλειδί αυτοκινήτου, που όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια είχε κλαπεί.

Αφού με τον εντοπισμό του κλοπιμαίου οχήματος εξακριβώθηκαν τα στοιχεία της 36χρονης ιδιοκτήτριας του, ακολούθησαν εξετάσεις από τις οποίες διαπιστώθηκε η διάρρηξη της κατοικίας της 36χρονης.

Από την οικία κλάπηκε το κλειδί του αυτοκινήτου και το ίδιο το όχημα. Εναντίον του 27χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης διάρρηξης και κλοπής.

Αυτός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, με τον Αστυνομικό Σταθμό Πέγειας να συνεχίζει τις εξετάσεις.

