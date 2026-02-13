Κατεχόμενη Λευκωσία: Λεωφορείο έπεσε σε τάφρο βάθους 6 μέτρων στον δρόμο προς Αμμόχωστο (βίντεο)

Σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της 13ης Φεβρουαρίου 2026 στην εθνική οδό Λευκωσίας – Αμμοχώστου, λεωφορείο που κινούνταν προς τα δυτικά βγήκε εκτός πορείας και έπεσε σε περίπου 6 μέτρων βάθος τάφρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο οδηγός και ένας επιβάτης, σύμφωνα με την Kıbrıs Postası.

Το όχημα, με αριθμό κυκλοφορίας TAA 970 K και υπό την οδηγική καθοδήγηση του Αλί Κελέτσι (58), έχασε τον έλεγχο στη στροφή κοντά στον κόμβο Halkbank, αφού πρώτα προσέκρουσε στο μεσαίο διαχωριστικό. Στη συνέχεια διέφυγε από την κύρια λωρίδα κυκλοφορίας, χτύπησε σε τοίχο και κατέληξε στην τάφρο με τα ελαστικά προς τα πάνω.

Μεταφέρθηκαν στο «Κρατικό Νοσοκομείο Λευκωσίας» «Dr. Burhan Nalbantoğlu» τόσο ο οδηγός όσο και ο επιβάτης του λεωφορείου, Bogdan Sushchuk (20), όπου δέχονται ιατρική φροντίδα. Η κατάσταση της υγείας τους περιγράφεται ως σταθερή και η θεραπεία τους συνεχίζεται.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Πηγή: Kıbrıs Postası