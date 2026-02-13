Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Web TV

Άγρια άλογα αψηφούν τα φουσκωμένα νερά στο Δέλτα του Έβρου (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σπάνιο βίντεο που δημοσίευσε το e-evros.gr καταγράφει αγέλη άγριων αλόγων να διασχίζει τον ποταμό Έβρο, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες άγριας φύσης και ελευθερίας.

Ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο από το Δέλτα του Έβρου καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε το e-evros.gr, δείχνοντας τη δύναμη της φύσης σε όλο της το μεγαλείο.

Όπως φαίνεται στο υλικό, που κατέγραψε φίλος του μέσου μέσα από «πλάβα», ο ποταμός Έβρος είναι φουσκωμένος από τα νερά, την ώρα που μια μεγάλη αγέλη άγριων αλόγων επιχειρεί να τον διασχίσει, αψηφώντας το ισχυρό ρεύμα. Οι εικόνες αποτυπώνουν σπάνιες στιγμές άγριας ζωής, ελευθερίας και φυσικής αρμονίας σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους υγροτόπους της Ελλάδας.

Το βίντεο αναρτήθηκε από το e-evros.gr, το οποίο συχνά προβάλλει μοναδικά στιγμιότυπα από την περιοχή του Έβρου και τη φυσική του ομορφιά.

 

Tags

ΕΛΛΑΔΑΒΙΝΤΕΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα