Άγρια άλογα αψηφούν τα φουσκωμένα νερά στο Δέλτα του Έβρου (βίντεο)

Ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο από το Δέλτα του Έβρου καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε το e-evros.gr, δείχνοντας τη δύναμη της φύσης σε όλο της το μεγαλείο.

Όπως φαίνεται στο υλικό, που κατέγραψε φίλος του μέσου μέσα από «πλάβα», ο ποταμός Έβρος είναι φουσκωμένος από τα νερά, την ώρα που μια μεγάλη αγέλη άγριων αλόγων επιχειρεί να τον διασχίσει, αψηφώντας το ισχυρό ρεύμα. Οι εικόνες αποτυπώνουν σπάνιες στιγμές άγριας ζωής, ελευθερίας και φυσικής αρμονίας σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους υγροτόπους της Ελλάδας.

Το βίντεο αναρτήθηκε από το e-evros.gr, το οποίο συχνά προβάλλει μοναδικά στιγμιότυπα από την περιοχή του Έβρου και τη φυσική του ομορφιά.