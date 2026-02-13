ΕΤΑΠ : Κατενθουσιασμένοι οι Πολωνοί εκπρόσωποι Ποδηλατικών Συλλόγων από Πάφο

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ Πάφου), στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση και προώθηση του αθλητικού τουρισμού και ειδικότερα της ποδηλασίας, φιλοξένησε πρόσφατα στην Πάφο 12 Πολωνικούς ποδηλατικούς συλλόγους, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την επίσκεψή τους εκφράζοντας τον απόλυτο ενθουσιασμό τους για τον προορισμό.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΤΑΠ οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν εκτενώς το ποδηλατικό δίκτυο της επαρχίας Πάφου.

Ποδηλάτησαν κυρίως στην ύπαιθρο στην περιοχή Λαόνα, Ακάμα και Πόλη Χρυσοχούς καθώς και στην περιοχή Διαρίζου και ξερού ποταμού απολαμβάνοντας ποικιλία διαδρομών που συνδυάζουν φυσική ομορφιά, εναλλαγές τοπίου και υψηλό επίπεδο ποιότητας, καθιστώντας τον προορισμό “Πάφος” ιδανική για προπονήσεις αλλά και ποδηλατικό τουρισμό αναψυχής ιδιαίτερα την περίοδο Νοεμβρίου -Μαΐου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν για τις γαστρονομικές επιλογές της Πάφου, με τους Πολωνούς ποδηλάτες να δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από την τοπική κουζίνα, τα παραδοσιακά προϊόντα και την αυθεντικότητα των γεύσεων, που συμπληρώνουν ιδανικά την αθλητική εμπειρία. Παράλληλα, εξαιρετικά θετικά σχόλια απέσπασε και η φιλοξενία, τόσο από τους επαγγελματίες του τουρισμού όσο και από την τοπική κοινωνία, η οποία αγκάλιασε με θέρμη την αποστολή.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την πρόθεσή τους να επιστρέψουν στην Πάφο, αλλά και να προτείνουν τον προορισμό σε άλλους ποδηλατικούς συλλόγους και αθλητές στην Πολωνία, αναγνωρίζοντας την περιοχή ως έναν ανερχόμενο και ανταγωνιστικό ποδηλατικό προορισμό στην Ευρώπη.

Η ΕΤΑΠ Πάφου συνεχίζει με συνέπεια τις δράσεις εξωστρέφειας και στοχευμένης προβολής, επενδύοντας στον αθλητικό τουρισμό ως βασικό πυλώνα για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Πάφου ως σύγχρονου, ποιοτικού και βιώσιμου προορισμού, καταλήγει σχετική ανακοίνωση.