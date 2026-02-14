Στους δρόμους ξανά σήμερα οι αγρότες για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur

Εκδήλωση κατά της συμφωνίας ΕΕ – Mercosur, πραγματοποιείται σήμερα Σάββατο, στις 11:00, έξω από το Σπίτι της Ευρώπης, στη Λευκωσία. Τις προηγούμενες μέρες αγροτικές, συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλα οργανωμένα σύνολα έστελναν μηνύματα προς τους πολίτες, και ειδικά τους αγρότες, να συμμετάσχουν μαζικά.

Σε ανακοίνωση των διοργανωτών αναφέρεται ότι στην εκδήλωση, αφού εγκριθεί το ψήφισμα προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα επιδοθεί σε εκπρόσωπο της μόνιμης αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Κύπρο. Την εκδήλωση στηρίζουν αγροτικές, γυναικείες, νεολαιίστικες και άλλες οργανώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές τις μέρες λαμβάνουν χώρα κινητοποιήσεις για το ίδιο θέμα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σε δηλώσεις που έκανε για το θέμα την περασμένη εβδομάδα, ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Γεωργίου, ανέφερε ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για παραβίαση του ενωσιακού δικαίου θα εκδοθεί εντός 18-24 μηνών, αλλά η συμφωνία θα εφαρμοστεί τώρα, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή και τετελεσμένα που δύσκολα ανατρέπονται. Σε περίπτωση δικαίωσης, είπε, τότε ανατρέπεται η όλη συμφωνία και χρειάζονται νέοι όροι, ωστόσο δεν φάνηκε αισιόδοξος επί τούτου. Επίσης τόνισε ότι σε άλλες χώρες έγιναν μελέτες επιπτώσεων και διασφαλίστηκαν τα παραδοσιακά προϊόντα όπως πχ στην Ελλάδα που διασφάλισε 21 τέτοια προϊόντα, ενώ η Κύπρος δεν κατάφερε να διασφαλίσει ούτε το χαλούμι. Όπως τόνισε ο κ. Γεωργίου τα εισαγόμενα προϊόντα της Mercosur παράγονται συχνά με χρήση φυτοφαρμάκων που απαγορεύονται στην ΕΕ, με χαμηλό κόστος, σε περιοχές με άφθονο νερό και γεωργικές εκτάσεις και που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τα ευρωπαϊκά και κυπριακά προϊόντα. Τις ανησυχίες τους για τη συμφωνία εξέφρασαν και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Καταναλωτών, του Ιδρύματος Λαόνα και μελισσοκόμοι.