Λεμεσός: Πολίτες «σχεδίασαν» τη στέγη τους - Πώς θα γίνει το νέο συγκρότημα

Τα αποτελέσματα των συνεργαστηρίων για τη δημιουργία νέας δομής κοινωνικής στέγης στη Λεμεσό παρουσίασε ο δήμος της πόλης. Το αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αυτών των εργαστηρίων αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί και θα σχεδιαστεί ένα νέο συγκρότημα κοινωνικής στέγης στη Λεμεσό, επί της οδού Αγίας Σοφίας, το οποίο θα υλοποιήσει ο Δήμος Λεμεσού. Τα εργαστήρια διαβούλευσης και σχεδιασμού, όπου κατέγραψαν τις ανάγκες που έχουν διάφορες ειδικές κοινωνικές ομάδες, έγιναν με τον τίτλο «Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: Συν-σχεδιάζοντας ένα πρότυπο κτήριο και δημόσιο χώρο για όλους». Στόχος είναι η δημιουργία ενός συγκροτήματος κατοικιών μοντέρνας μορφής στο οποίο όλοι οι ένοικοι να καλύπτουν τις ανάγκες τους, βασισμένες στα δικά τους θέλω ανά περίπτωση.

Τα εργαστήρια εντάσσονται στην πρώτη φάση του συμμετοχικού σχεδιασμού, στο πλαίσιο του οποίου πολίτες, φορείς και ειδικοί, συνεργάστηκαν για τη διαμόρφωση ρεαλιστικών λύσεων και δράσεων με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, εμπνευσμένων από τις αρχές του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους. Η διαδικασία αυτή αποτελεί την αφετηρία για την ανανέωση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Λεμεσού. Τα αποτελέσματα των συνεργαστηρίων θα αξιοποιηθούν για την ετοιμασία των όρων και των προδιαγραφών του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την Προσιτή Στέγη.

Για τις ανάγκες των εργαστηρίων δημιουργήθηκαν τα προφίλ πέντε ανθρώπων από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και με διαφορετικές ανάγκες, περιλαμβάνοντας ανθρώπους από διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικές ανάγκες, εμπειρίες ζωής αλλά και διαφορετικές ευαισθησίες. Σε αυτό το πλαίσιο, στη διαβούλευση συμμετείχαν πάνω από 30 πολίτες από διάφορες ομάδας καθώς και πάνω από 15 επαγγελματίες σε εργαστήρια που διήρκεσαν πέραν των 15 ωρών. Ο σχεδιασμός έγινε βασισμένος σε δημοτικό τεμάχιο στην οδό Αγίας Σοφίας και στηρίχθηκε σε πραγματικά δεδομένα για το διαθέσιμο δομήσιμο εμβαδόν που με βάση και τα κριτήρια της προσιτής στέγης θα ξεπεράσει τα 2.500τ.μ. και είναι ικανό για τη δημιουργία 20 περίπου μονάδων προσιτής στέγης.

Στα πέντε «προφίλ» που έχουν δημιουργηθεί και στα οποία καταγράφονται διάφορες ανάγκες, αναλύονται οι προσδοκίες που έχει η κάθε ομάδα από την κατοικία της, τι χρειάζεται από τον ευρύτερο σχεδιασμό της περιοχής, τα εμπόδια που αντιμετωπίζει σήμερα για κατοικία αλλά και τα κίνητρα που έχει, καταλήγοντας και σε συμπεράσματα ως προς τα απαραίτητα τετραγωνικά, τον όροφο, τους κοινόχρηστους χώρους και άλλα δεδομένα.

Τα πέντε προφίλ αφορούν

-νεαρό ζευγάρι 28 και 27 ετών οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν στους ρυθμούς και τις απαιτήσεις της Λεμεσού και έχουν ως βασικό θέμα το κόστος στέγης, ταυτόχρονα όμως θέλουν όμορφο περιβάλλον

-καλλιτέχνη 38 ετών η οποία προσπαθεί να βρει τρόπους έκφρασης και να ανεξαρτητοποιηθεί, έχοντας ως βασικό πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν χώροι που να μπορεί να δημιουργήσει

-μετανάστη 30 ετών που προσπαθεί να βρει σταθερότητα, χώρο, αποδοχή και ευκαιρίες και αφορά προφίλ ανθρώπων που είναι στο κοινωνικό περιθώριο λόγω καταγωγής

-μονογονιό 34 ετών που εργάζεται και έχει την ανάγκη ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για το παιδί της που να της παρέχει τη δυνατότητα για ήρεμη καθημερινότητα

-συνταξιούχος γυναίκα 72 ετών η οποία δυσκολεύεται στην καθημερινότητά της λόγω κινητικών προβλημάτων. Χρειάζεται συχνά στήριξη, ασφάλεια και κοινωνική παρουσία, ενώ το σπίτι της θα πρέπει να είναι σε σημείο εύκολα προσβάσιμο.