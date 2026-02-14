Τζέφρι Έπσταϊν: Τα νέα στοιχεία που αναζωπυρώνουν το σενάριο ότι δεν αυτοκτόνησε

Η υπόθεση του Τζέφρι Έπσταιν παραμένει ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της σύγχρονης αμερικανικής δικαιοσύνης. Παρότι οι Αρχές έχουν καταλήξει επισήμως ότι ο 66χρονος χρηματιστής αυτοκτόνησε τον Αύγουστο του 2019 μέσα στο κελί του, νέα στοιχεία και παλαιότερες «γκρίζες ζώνες» συνεχίζουν να τροφοδοτούν τις θεωρίες περί δολοφονίας.

Η επίσημη εκδοχή

Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στις 10 Αυγούστου 2019 στο κελί του, όπου κρατούνταν εν αναμονή δίκης για σοβαρές κατηγορίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Η ιατροδικαστική έκθεση κατέληξε σε αυτοκτονία δια απαγχονισμού. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το FBI επιβεβαίωσαν το πόρισμα, παρά τα σοβαρά λάθη που διαπιστώθηκαν στη φύλαξή του:

Οι κάμερες ασφαλείας δεν λειτουργούσαν κανονικά.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι δεν είχαν πραγματοποιήσει τους προβλεπόμενους ελέγχους.

Ο συγκρατούμενός του είχε μεταφερθεί, αφήνοντάς τον μόνο.

Τα παραπάνω, αν και αποδόθηκαν σε αμέλεια και δυσλειτουργία, άνοιξαν τον δρόμο στη δημόσια αμφισβήτηση.

Τα «νέα» στοιχεία που αναζωπυρώνουν τη συζήτηση

1. Βίντεο και «σκιές» στους διαδρόμους

Αποχαρακτηρισμένο υλικό από κάμερες επιτήρησης φαίνεται να καταγράφει κίνηση κοντά στο κελί του λίγες ώρες πριν τον εντοπισμό του. Οι εικόνες είναι θολές και δεν επιβεβαιώνουν παρουσία τρίτου προσώπου μέσα στο κελί, ωστόσο ενισχύουν την καχυποψία όσων μιλούν για κενά στην επιτήρηση.

2. Η ιατροδικαστική αμφισβήτηση

Ο ιατροδικαστής Μαίκλ Μπάντεν, ο οποίος παρακολούθησε την αυτοψία ως τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, έχει δηλώσει δημόσια ότι τα κατάγματα στον αυχένα του Έπσταϊν είναι «πιο συμβατά με στραγγαλισμό παρά με αυτοκτονία».

Η άποψη αυτή δεν υιοθετήθηκε από τις επίσημες Αρχές, αλλά παραμένει βασικό επιχείρημα των θεωριών δολοφονίας.

3. Διοικητικές ασυνέπειες

Έγγραφα που ήρθαν στη δημοσιότητα δείχνουν ασυνέπειες σε χρονολογήσεις και διαδικαστικά στάδια μετά τον θάνατό του. Παρότι οι Αρχές κάνουν λόγο για γραφειοκρατικά λάθη, η χρονική αλληλουχία γεγονότων έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονου σχολιασμού.

Γιατί η υπόθεση δεν «κλείνει»

Ο Έπσταϊν διατηρούσε σχέσεις με ισχυρούς επιχειρηματίες, πολιτικούς και πρόσωπα της παγκόσμιας ελίτ. Το εύρος του κοινωνικού και οικονομικού του δικτύου ενίσχυσε τη δημόσια δυσπιστία: πολλοί θεωρούν ότι ο θάνατός του τον εμπόδισε να καταθέσει εναντίον ισχυρών προσώπων.

Η φράση «Epstein didn’t kill himself» εξελίχθηκε σε πολιτισμικό σύνθημα, αποτυπώνοντας τη βαθιά δυσπιστία προς τους θεσμούς.

