Κολομβία: Ξαναρχίζει την καταστροφή καλλιεργειών κόκας με τη χρήση γλυφοσάτη

Η Κολομβία επανήρχισε τους αεροψεκασμούς με γλυφοσάτη για την καταπολέμηση των καλλιεργειών κόκας, χρησιμοποιώντας drones με υποστήριξη των ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, παρά την παλαιότερη αντίθεσή του στη μέθοδο αυτή, υποχώρησε έναντι της αμερικανικής πίεσης μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση προκαλεί αντιδράσεις λόγω των κινδύνων για την υγεία, καθώς ο ΠΟΥ θεωρεί τη γλυφοσάτη δυνητικά καρκινογόνο ζιζανιοκτόνο.

«Η Κολομβία άρχισε την εξάλειψη καλλιεργειών κόκας με drones» και με την υποστήριξη των ΗΠΑ, ανακοίνωσε μέσω X η αμερικανική πρεσβεία στην πρωτεύουσα της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

«Η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να αλλάξει το παιγνίδι: λιγότερες καλλιέργειες κόκας, περισσότερη ασφάλεια στην Κολομβία, λιγότερα θανατηφόρα ναρκωτικά στους αμερικανικούς δρόμους», διαβεβαίωσε.

Οι αεροψεκασμοί γλυφοσάτης είχαν απαγορευτεί στην Κολομβία το 2015, εξαιτίας των κινδύνων που εγείρονταν για την ανθρώπινη υγεία.

Όμως ο Πρόεδρος Πέτρο, που επέκρινε ασταμάτητα με σφοδρότητα τη χρήση γλυφοσάτης όταν ήταν γερουσιαστής της αντιπολίτευσης, αναθεώρησε τη στάση του. Η Kυβέρνησή του ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο πως η πρακτική αυτή θα ξαναρχίσει να χρησιμοποιείται, όπως απαιτούσε η Ουάσιγκτον.

Η νέα πολιτική προβλέπει ότι drones θα πετούν σε μέγιστο ύψος 1,5 μέτρου πάνω από τα φυτά κόκας και θα κάνουν ελεγχόμενους ψεκασμούς, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος το ζιζανιοκτόνο να επηρεάσει τον πληθυσμό και τα οικοσυστήματα, ανέφερε ο υπηρεσιακός Yπουργός Δικαιοσύνης Αντρές Ιδάραγα.

Οι ψεκασμοί θα γίνονται σε άντρα της διακίνησης ναρκωτικών, όπου ένοπλες οργανώσεις «υποχρεώνουν τους αγρότες να καλλιεργούν κόκα», φυτό τα φύλλα του οποίου αποτελούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή κοκαΐνης, διευκρίνισε.

Οι κάτοικοι αντιτίθενται στη χρήση της γλυφοσάτης για λόγους υγείας και επειδή καταστρέφει επίσης νόμιμες καλλιέργειες. Είχαν καταγγείλει εξάλλου στο παρελθόν ανωμαλίες στην ανάπτυξη των εμβρύων εξαιτίας των ψεκασμών γλυφοσάτης.

Πηγή: ΚΥΠΕ