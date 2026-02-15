Τ/κ Τύπος: Καρδιά και καρκίνος τα βασικά αίτια θανάτου στα κατεχόμενα σύμφωνα με νέα στατιστικά στοιχεία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Από τους 1.745 θανάτους που καταγράφηκαν στα κατεχόμενα το 2024, οι 891 (ποσοστό 46,4%) αποδίδονται σε παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος.

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο καρκίνος παραμένουν οι μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που δημοσιοποίησε το «στατιστικό ινστιτούτο» στα κατεχόμενα. Οι αριθμοί δείχνουν ότι σχεδόν ένας στους δύο θανάτους οφείλεται σε καρδιολογικά προβλήματα, ενώ ακολουθούν οι νεοπλασματικές ασθένειες και οι παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος.

Δημοσίευμα της «Γιενί Μπακίς» αναφέρει την Κυριακή ότι από τους 1.745 θανάτους που καταγράφηκαν στα κατεχόμενα το 2024, οι 891 (ποσοστό 46,4%) αποδίδονται σε παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος. 

Το δημοσίευμα αναφέρεται στη διαχρονικότητα του προβλήματος, σημειώνοντας ότι την περίοδο 2019-2024, από τους συνολικά 9.767 θανάτους, οι 4.598 προκλήθηκαν από την καρδιά. 

Την ίδια στιγμή, ο καρκίνος ευθύνεται για το 12,9% των θανάτων, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η αύξηση κατά 10,6% στους θανάτους από εξωτερικά αίτια, όπως είναι τα οδικά δυστυχήματα.

