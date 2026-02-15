Η ΔΗΠΑ διέψευσε τις δημοσκοπήσεις: Ο Μάριος Καρογιάν για τις βουλευτικές εκλογές και τις μελλοντικές συνεργασίες

Συνέντευξη στην Άντρη Δανιήλ και τον Σταύρο Αντωνίου

«Είμαστε ανοικτοί και θετικοί σε συνεργασίες, τόσο με δυνάμεις της Δεξιάς όσο και της Αριστεράς, εφόσον υπάρχει κοινό έδαφος σε συγκεκριμένες πολιτικές που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και την πολιτική σταθερότητα», δηλώνει στον «Π» ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν. Παράλληλα, αναφέρεται στην κρυφή ψήφο, επιχειρώντας να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους η ΔΗΠΑ καταγράφει χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.

Αναγνωρίζει επίσης ότι στην κοινωνία υπάρχει θυμός, οργή και απογοήτευση απέναντι σε παραδοσιακές πολιτικές επιλογές. Αναφέρει ωστόσο ότι «η ΔΗΠΑ δεν φοβάται ούτε τις εκλογές ούτε τις αποφάσεις των πολιτών». Στέλνει μάλιστα το μήνυμα στους ψηφοφόρους ότι τα μικρά κόμματα μπορούν να εκπροσωπήσουν τους πολίτες αποτελεσματικά στη Βουλή. Εκφράζει δε τη στήριξη του κόμματος προς την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, τονίζοντας, ωστόσο, ότι «δεν είμαστε ούτε κλακέρ ούτε αρνητές των πάντων, προς άγραν κάποιων ψήφων».

Σας ανησυχούν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν τη ΔΗΠΑ εκτός Βουλής;

Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που μελετούμε, χωρίς να απολυτοποιούμε ή να αγιοποιούμε. Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια οι πολίτες εμφανίζονται πιο καχύποπτοι και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις έρευνες κοινής γνώμης. Ένα επιτυχημένο ερωτηματολόγιο θεωρείται όταν ανταποκρίνεται περίπου 1 στους 10 ερωτηθέντες. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πολιτών επιλέγει να μην απαντά. Ως αποτέλεσμα, τείνει να εκφράζεται ένα συγκεκριμένο κοινό, ενώ άλλες ομάδες μένουν σιωπηλές. Επιπλέον, οι υποψηφιότητες της ΔΗΠΑ δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά η προεκλογική μας εκστρατεία. Αυτό που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί είναι ένα ξεκάθαρο και επαναλαμβανόμενο δεδομένο: Aπό το 2018 μέχρι σήμερα, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση -ευρωεκλογές 2019, βουλευτικές 2021, προεδρικές 2023, ευρωεκλογές και δημοτικές 2024- οι δημοσκοπήσεις διαψεύστηκαν ως προς τη ΔΗΠΑ. Και δεν μιλάμε για μικρές αποκλίσεις. Οι προεκλογικές μετρήσεις μάς κατέγραφαν από 0,1% έως 2,6%, ενώ το τελικό αποτέλεσμα στην κάλπη ήταν πολλαπλάσιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι βουλευτικές εκλογές: Από πρόβλεψη γύρω στο 1%, το εκλογικό αποτέλεσμα έφτασε στο 6,1%. Όταν, λοιπόν, ένα φαινόμενο επαναλαμβάνεται με συνέπεια και πάντα προς την ίδια κατεύθυνση δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο. Δείχνει ότι υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα πολιτών που στηρίζει τη ΔΗΠΑ αλλά δεν εκφράζεται εύκολα στις δημοσκοπήσεις. Αυτό ακριβώς είναι που αποκαλούμε «κρυφή ψήφο»: Μια υπαρκτή εκλογική δύναμη που δεν αποτυπώνεται πλήρως στις μετρήσεις αλλά εκφράζεται καθαρά και αποφασιστικά στην κάλπη. Η πραγματική δυναμική, τελικά, καταγράφεται εκεί όπου μετρά, στην ψήφο των πολιτών. Οι δημοσκοπήσεις αποτελούν απλώς μια στιγμιαία αποτύπωση και όχι το τελικό αποτέλεσμα. Το πραγματικό αποτέλεσμα το διαμορφώνει η συλλογική, συστηματική και σκληρή δουλειά, μια δουλειά που έγινε και συνεχίζει να γίνεται. Αυτό αποτυπώνεται και στον καταρτισμό των ψηφοδελτίων μας. Καταφέραμε να συγκροτήσουμε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ψηφοδέλτια, με πρόσωπα που εμπνέουν αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Και αυτό μεταφράζεται σε ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς την παράταξη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για θετικά εκλογικά αποτελέσματα.

Ωστόσο στις ευρωεκλογές επαληθεύτηκαν οι δημοσκοπήσεις.

Παρότι στις ευρωεκλογές οι δημοσκοπήσεις κατέγραψαν τη ΔΗΠΑ σε παρόμοια επίπεδα, αξίζει να σημειωθεί ότι στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, που διεξήχθησαν ταυτόχρονα, τα ποσοστά μας ξεπέρασαν το 6,5%, καταγράφοντας άνοδο σε σχέση με το 6,1% των προηγούμενων βουλευτικών εκλογών. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει τη σταθερή και ενισχυμένη παρουσία μας στην τοπική κοινωνία. Όπου οργανωνόμαστε έγκαιρα, με σωστή προετοιμασία και σαφή στόχο, μπορούμε να καταγράφουμε θετικά και απτά αποτελέσματα. Συνεπώς, κάθε εκλογική διαδικασία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και δεν μπορούν να εξάγονται γενικά συμπεράσματα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό πολιτικό και οργανωτικό πλαίσιο της κάθε αναμέτρησης.

Η νέα Βουλή

Με τις νέες πολιτικές δυνάμεις απειλείται η δυνατότητα της Βουλής να λαμβάνει αποφάσεις;

Η ΔΗΠΑ δεν φοβάται ούτε τις εκλογές ούτε τις αποφάσεις των πολιτών. Σεβόμαστε απόλυτα τη λαϊκή ετυμηγορία και τις όποιες αλλαγές μπορεί να επιφέρει η ψήφος των πολιτών στο πολιτικό σκηνικό. Η δημοκρατία προϋποθέτει ανανέωση, κινητικότητα και, ενίοτε, ανακατατάξεις. Αναγνωρίζουμε ότι στην κοινωνία υπάρχει θυμός, οργή και απογοήτευση απέναντι σε παραδοσιακές πολιτικές επιλογές. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Είναι φυσικό, λοιπόν, σε ένα τέτοιο κλίμα να ενισχύονται πρόσωπα και επιλογές αντίδρασης. Οι πολίτες στέλνουν μηνύματα και οφείλουμε όλοι να τα ακούμε με σοβαρότητα. Το ενδεχόμενο μιας Βουλής με νέες πολιτικές δυνάμεις μπορεί πράγματι να δημιουργήσει ένα διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον και νέες ισορροπίες. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι ο αριθμός των κομμάτων αλλά η ποιότητα της πολιτικής συμπεριφοράς και η διάθεση για συνεργασία. Επομένως, όποιες κι αν είναι οι δυνάμεις της νέας Βουλής, η ΔΗΠΑ θα συνεχίσει να αναλαμβάνει το βάρος και την ευθύνη που της αναλογεί ως κεντρώα δύναμη σύνθεσης. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων εντάσεων, ο ρόλος της ψυχραιμίας, της λογικής και της συνεννόησης δεν μειώνεται αλλά γίνεται ακόμη πιο αναγκαίος.

Η νέα γενιά

Γιατί νέοι ψηφοφόροι να ψηφίσουν ΔΗΠΑ και όχι ένα μεγαλύτερο κόμμα;

Ας αντιστρέψουμε το ερώτημα: Γιατί οι νέοι, αλλά και οι πολίτες γενικότερα, να μην επιλέξουν μικρότερα κόμματα όπως η ΔΗΠΑ; Η αντίληψη ότι μόνο τα μεγάλα κόμματα μπορούν να εκπροσωπήσουν αποτελεσματικά την κοινωνία ανήκει σε μια ξεπερασμένη λογική. Στην πράξη, τα μεγάλα κόμματα συχνά επενδύουν στην πόλωση, στον φανατισμό και σε στείρες αντιπαραθέσεις, αντί να επικεντρώνονται σε ουσιαστικές και εφαρμόσιμες λύσεις. Έτσι, η δημόσια συζήτηση απομακρύνεται από τα πραγματικά προβλήματα και η κοινωνία εγκλωβίζεται, αντί να προχωρά μπροστά με τόλμη, συνεννόηση και καθαρή προοπτική για το μέλλον. Σήμερα οι νέοι άνθρωποι αναζητούν αυθεντικότητα, καθαρές θέσεις και πολιτική χωρίς βαρίδια. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η διαφορά της ΔΗΠΑ. Η ΔΗΠΑ συνδυάζει ρεαλισμό, μετριοπάθεια και σύγχρονες θέσεις, χωρίς τα λάθη και τα βάρη του χθες. Με σύνεση, με διεκδικητικό ρεαλισμό, νούσιμα, με ανοικτό πνεύμα, με ευελιξία και την απαιτούμενη προσαρμοστικότητα στη νέα εποχή και της ανάγκες της. Δεν έχουμε εξαρτήσεις ούτε και υποχρεωνόμαστε σε όποιες τυχόν ακροβατικές ισορροπίες περιορίζουν τη φωνή μας. Δεν υποσχόμαστε εύκολες λύσεις ούτε χαϊδεύουμε αφτιά. Δεν πρωταγωνιστούμε στον λαϊκισμό. Μιλάμε με ντομπροσύνη και καθαρότητα για τα πραγματικά ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά: Αξιοπρεπή εργασία με προοπτική, πρόσβαση στη στέγη, ουσιαστική αναβάθμιση της παιδείας, στήριξη της επιχειρηματικότητας και ένα κράτος που λειτουργεί αποτελεσματικά και δίκαια. Η ψήφος σε ένα μικρότερο, αλλά σοβαρό και αξιόπιστο, κόμμα δεν είναι χαμένη ψήφος. Είναι συνειδητή επιλογή για ανανέωση με σταθερότητα, για αλλαγή χωρίς ακρότητες, για μέλλον χωρίς τα λάθη του παρελθόντος.

Κεντροδεξιά συμμαχία

Η ΔΗΠΑ θα αποτελέσει μέρος κεντροδεξιάς συμμαχίας μετεκλογικά;

Η ΔΗΠΑ δεν πολιτεύεται με λογική «μετώπων» ούτε απέναντι σε συγκεκριμένα κόμματα. Ο μόνος μας αντίπαλος είναι τα προβλήματα των πολιτών. Εκεί στρέφεται όλη μας η προσπάθεια. Ως κεντρώα πολιτική δύναμη, λειτουργούμε διαχρονικά με υπευθυνότητα, μετριοπάθεια και διάθεση σύνθεσης. Είμαστε ανοικτοί και θετικοί σε συνεργασίες, τόσο με δυνάμεις της Δεξιάς όσο και της Αριστεράς, εφόσον υπάρχει κοινό έδαφος σε συγκεκριμένες πολιτικές που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και την πολιτική σταθερότητα. Δεν κινούμαστε με παρασκηνιακές λογικές ούτε με εξάρσεις και πρόσκαιρες συμμαχίες εντυπωσιασμού. Για εμάς η πολιτική συνεργασία δεν είναι επικοινωνιακό τέχνασμα αλλά σοβαρή διαδικασία που βασίζεται σε προγραμματικές συγκλίσεις. Και κάτι ακόμη: Δεν είναι σοβαρό, πριν μιλήσουν οι πολίτες και πριν η κοινωνία θέσει με την ψήφο της τις δικές της προτεραιότητες και ανάγκες, να προεξοφλούμε ή να αποκλείουμε συνεργασίες. Η λαϊκή ετυμηγορία καθορίζει τους συσχετισμούς και πάνω σε αυτούς οφείλουμε να λειτουργούμε με ευθύνη. Η ΔΗΠΑ θα σταθεί, όπως πάντα, ως δύναμη ισορροπίας, σύνθεσης και σταθερότητας, με γνώμονα όχι τις ταμπέλες αλλά το κοινό καλό.

Προεδρία της ΔΗΠΑ

Θα επαναδιεκδικήσετε την προεδρία του κόμματος;

Πιστεύω βαθιά στην ανανέωση και στις αλλαγές. Ταυτόχρονα, όμως, πιστεύω και στη χρησιμότητα της εμπειρίας. Η πολιτική δεν είναι ούτε προσωπική υπόθεση ούτε ζήτημα προσκόλλησης σε καρέκλες. Είναι ευθύνη απέναντι στον κόσμο που μας εμπιστεύεται. Στη ΔΗΠΑ δεν υπάρχουν ταμπού ούτε φοβικά σύνδρομα. Συζητούμε τα πάντα ανοιχτά και συλλογικά. Όταν έρθει η ώρα, δημοκρατικά και συλλογικά θα αποφασίσουμε πώς προχωρούμε στην επόμενη μέρα και σε ό,τι αφορά την ηγεσία. Ο στόχος μας παραμένει σταθερός: Η ενίσχυση της προοπτικής του Κέντρου, που διαθέτει δυναμική και μπορεί να αποτελέσει μια συνετή πολιτική δύναμη σύνθεσης και σοβαρότητας στον τόπο. Αυτή τη στιγμή, η απόλυτη προτεραιότητά μου είναι να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις στην εκλογική διαδικασία των επικείμενων εκλογών. Να δώσουμε έναν έντιμο, σοβαρό και οργανωμένο αγώνα. Μετά, όλοι μαζί, συλλογικά και υπεύθυνα, θα αποφασίσουμε πώς προχωρούμε για την επόμενη μέρα.

Στήριξη αλλά και κριτική στον Ν. Χριστοδουλίδη

Οι σχέσεις της ΔΗΠΑ με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη σε ποιο επίπεδο βρίσκονται σήμερα; Είστε απόλυτα ευχαριστημένοι με το κυβερνητικό έργο;

Οι σχέσεις μας με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη είναι θεσμικές και ειλικρινείς. Στηρίζουμε τις θετικές πολιτικές και πρωτοβουλίες που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά ταυτόχρονα ασκούμε τεκμηριωμένη κριτική όπου διαπιστώνουμε αδυναμίες ή καθυστερήσεις. Δεν είμαστε ούτε κλακέρ ούτε αρνητές των πάντων, προς άγραν κάποιων ψήφων. Το ζητούμενο είναι να προχωρήσει ο τόπος μπροστά. Στηρίζουμε τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην προσπάθειά του να υλοποιήσει όσα υποσχέθηκε στον κυπριακό λαό και να εφαρμόσει πολιτικές που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Η στάση μας είναι υπεύθυνη και συνεπής.