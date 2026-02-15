Εντός της εβδομάδας η μεταφορά Αϊκούτ στο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ

Εκτενείς αναφορές στην υπόθεση του Ισραηλινού υπηκόου Σιμόν Αϊκούτ περιέχουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, με βάση τις οποίες, η μεταφορά του στο Ισραήλ για την έκτιση του υπολοίπου της ποινής του ενδέχεται να ολοκληρωθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Τα δημοσιεύματα επικαλούνται τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή, ο οποίος ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποχρέωση να τηρήσει τη σχετική συμφωνία μεταφοράς, επισημαίνοντας ότι το αίτημα υποβλήθηκε από το Ισραήλ. Σημειώνουν επίσης ότι στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο δεν διατυπώθηκαν ενστάσεις, γεγονός που θεωρείται ότι ανοίγει τον δρόμο για την άμεση υλοποίηση της διαδικασίας.

Ο Αϊκούτ, 75 ετών, καταδικάστηκε τον Οκτώβριο του 2025 σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών, αφού παραδέχθηκε την ενοχή του σε 40 κατηγορίες που αφορούν ανάπτυξη και πώληση ακινήτων σε γη εκτοπισμένων Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα. Συνελήφθη τον Ιούνιο του 2024 κατά τη διέλευσή του από το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου.

Η μεταφορά προβλέπεται να πραγματοποιηθεί βάσει της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Μεταφορά Καταδίκων, στην οποία είναι συμβαλλόμενα μέρη και οι δύο χώρες. Ισραηλινά μέσα σημειώνουν ότι, εφόσον ολοκληρωθεί, ο Αϊκούτ θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του στο Ισραήλ. Το Ισραήλ υποχρεούται να διασφαλίσει την έκτιση της ποινής βάσει της Σύμβασης.

Παράλληλα, τα δημοσιεύματα κάνουν αναφορά και στην κατάσταση της υγείας του Αϊκούτ, καθώς η οικογένειά του υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και έχει ζητήσει την άμεση επιστροφή του για ιατρική φροντίδα.

Πηγή: ΚΥΠΕ