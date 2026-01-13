Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λεμεσός: Παραπέμπονται στο δικαστήριο δύο αδέλφια για την απόπειρα φόνου στην οδό Ανεξαρτησίας

Σήμερα, Τρίτη, οι ΒΒ παρέδωσαν τους δύο υπόπτους στο ΤΑΕ Λεμεσού, όπου ανακρίνονται. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης τους.

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού αναμένεται να οδηγηθούν, την Τετάρτη, δύο ύποπτοι για την υπόθεση απόπειρας φόνου σε βάρος 36χρονου, που διαπράχθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2025, στην οδό Ανεξαρτησίας.

Πρόκειται για τα δυο αδέλφια, 30 και 23 χρόνων, τα οποία εντοπίστηκαν από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων στη θαλάσσια περιοχή Ορμήδειας, στις 3 Ιανουαρίου. Με τη συνδρομή της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, που κλήθηκε στην περιοχή, το σκάφος ανακόπηκε και  οι δύο καταζητούμενοι συνελήφθηκαν.

Σήμερα, Τρίτη, οι ΒΒ παρέδωσαν τους δύο υπόπτους στο ΤΑΕ Λεμεσού, όπου ανακρίνονται. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης τους.

Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε γύρω στις 19:00, της 20ης Δεκεμβρίου, ενώ το θύμα καθόταν σε καφετέρια. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ομάδα προσώπων του επιτέθηκε αρχικά χρησιμοποιώντας συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακολούθως ένας εκ των δραστών τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 36χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα στην αριστερή ωμοπλάτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

