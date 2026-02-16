Λάρνακα: Πυρκαγιά σε όχημα εν κινήσει στην περιοχή Τεκκέ (φώτος)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Καιρός: «Κοκτέιλ» από βροχές, σκόνη και πιο χαμηλές θερμοκρασίες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Την Τρίτη στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να σημειωθεί χιονόπτωση

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει παροδικά την περιοχή, ενώ στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη.

Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε θα συνεχίσουν να παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα νοτιοδυτικά. Την Τετάρτη, αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με τα φαινόμενα να εξασθενούν το απόγευμα. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να σημειωθεί χιονόπτωση. Την Πέμπτη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση κατά το τριήμερο για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Tags

ΚΑΙΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα