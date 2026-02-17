Influencers: Ελέγχθηκαν σχεδόν 4.000 αναρτήσεις στην Κύπρο - Δεκάδες προειδοποιήσεις, ένα πρόστιμο

Στο επίκεντρο των ελεγκτικών μηχανισμών βρίσκονται οι influencers, ανακοίνωσαν την Τρίτη η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) και ο Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης (ΦΕΔ), στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου. Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου οι influencers θα ελέγχονται για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών έναντι αμοιβής ή άλλων ωφελημάτων, στο πλαίσιο της νέας ατζέντας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους καταναλωτές.

«Σε ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου η διαφήμιση ενσωματώνεται στο περιεχόμενο των κοινωνικών δικτύων, η ανάγκη για σαφή διάκριση μεταξύ προσωπικής άποψης και εμπορικής προώθησης καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ», υπογραμμίζουν ΥΠΚ και ΦΕΔ, αναφέροντας ότι έχουν ήδη ελεγχθεί δεκάδες influencers και χιλιάδες αναρτήσεις, ενώ εκδόθηκε ένα πρόστιμο και δόθηκαν προειδοποιήσεις σε 20 περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι η παράλειψη σαφούς γνωστοποίησης ή η παρουσίαση εμπορικού περιεχομένου ως αυθόρμητης προσωπικής εμπειρίας από influencers, ενδέχεται να συνιστά παραπλανητική εμπορική πρακτική. Για την υλοποίηση της εποπτείας των influencers, η ΥΠΚ συνεργάζεται με τον ΦΕΔ, στη βάση Μνημονίου Συνεργασίας και Σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ τους τον Ιανουάριο του 2025.

Σημειώνεται ότι, από την αρχή του 2025, η ΥΠΚ, σε συνεργασία με τον ΦΕΔ, έχει προχωρήσει σε στοχευμένους ελέγχους σε λογαριασμούς influencers σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η ΥΠΚ υλοποίησε πρώτο κύκλο ερευνών σε λογαριασμούς με υψηλή αναγνωρισιμότητα, προωθήθηκαν 14 προειδοποιητικές επιστολές και εκδόθηκε μία διοικητική απόφαση για επιβολή προστίμου. Σε δεύτερο κύκλο ελέγχων, με έμφαση σε λογαριασμούς με σημαντική απήχηση σε νέους ηλικίας 18-25 ετών, προωθήθηκαν έξι προειδοποιητικές επιστολές.

Από την πλευρά του ο ΦΕΔ αναφέρει ότι κάλυψε σχεδόν 4000 αναρτήσεις για πάνω από 30 Influencers, στο πλαίσιο ελέγχου κατά το 2025, ενώ πραγματοποίησε ενημερωτική εκστρατεία προς διαφημιστικές και διαφημιζόμενες επιχειρήσεις και influencers. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο φορέων.

Ο Διευθυντής της ΥΠΚ, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, είπε ότι η υπηρεσία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, με καλλιέργεια κουλτούρας συμμόρφωσης, μέσα από ενημερωτικές δράσεις και καθοδήγηση προς influencers και επιχειρήσεις. Εκ μέρους του ΦΕΔ, η Πρόεδρος, Σωτηρούλλα Σωτηρίου, ανέφερε ότι η στρατηγική συνεργασία ΥΠΚ και ΦΕΔ αποτελεί ένα ιδανικό μοντέλο συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το οποίο είναι βιώσιμο και προσφέρει σημαντικά στρατηγικά οφέλη και στις δύο πλευρές.