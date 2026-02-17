Στεφάνου: Θα είναι σημαντική η παρουσία ΑΚΕΛ στη Βουλή

Τα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ για τις βουλευτικές εκλογές του Μαϊου, αποτελούν εγγύηση για την παρουσία του κόμματος στη Βουλή που θα είναι ξανά σημαντική, αποτελεσματική και μαχητική, ανέφερε το βράδυ της Τρίτης ο Γενικός Γραμματέας Στέφανος Στεφάνου.

Σε ομιλία του σε προεκλογική συγκέντρωση για παρουσίαση των υποψηφίων βουλευτών του ΑΚΕΛ Αριστερά – Κοινωνική Συμμαχία, των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου που πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Λάρνακας, ο κ. Στεφάνου αναφέρθηκε στην κρισιμότητα των εκλογών και είπε πως «αυτή η κρισιμότητα βγαίνει από την κρισιμότητα των στιγμών που περνά η Κύπρος, τόσο γιατί η περιοχή και ο κόσμος ολόκληρος φλέγονται, όσο και γιατί η Κύπρος έχει μπροστά της σοβαρά προβλήματα και σοβαρές προκλήσεις να αντιμετωπίσει».

Αναφέρθηκε επίσης «στη στασιμότητα του Κυπριακού και στην αδυναμία να σπρώξουμε έτσι ώστε η κινητικότητα να οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό από το σημείο που διακόπηκαν, έτσι ώστε να διανύσουμε το μίλι για το οποίο μιλούσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και να φτάσουμε σε στρατηγική συμφωνία».

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ στην ομιλία του έκανε αναφορά και σε άλλα ζητήματα, τα οποία, όπως είπε «είναι πολύ ζωτικά για την Κύπρο, όπως η επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύματος, η υδατική κρίση, οι τεράστιες δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει η κοινωνία με την ακρίβεια, με τη στεγαστική κρίση, με την πίεση που νιώθουν τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξαιτίας συγκεκριμένων πολιτικών που ακολούθησαν η προηγούμενη και η σημερινή κυβέρνηση και που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν».

Σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το περιβάλλον και σε αυτήν την κατάσταση, συνέχισε ο κ. Στεφάνου «δεν αρκεί ο οποιοσδήποτε και οι πολιτικές δυνάμεις να αναφέρονται απλά σε διαγνώσεις και σε καταστάσεις, χρειάζεται να προτείνουν και συγκεκριμένες λύσεις και το ΑΚΕΛ με την εγγύηση των 100 χρόνων της ιστορίας και της προσφοράς του έχει προτάσεις για όλα εκείνα τα ζητήματα, τα οποία καθορίζουν την πορεία του τόπου και του λαού. Εχει προτάσεις για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες της κοινωνίας και πώς μπορούμε τελικά να δημιουργήσουμε καλύτερη προοπτική».

Αναφέρθηκε ακόμα και στην τοποθέτηση ότι «όλοι είναι ίδιοι» και σημείωσε πως «δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Αν είμασταν όλοι ίδιοι, όταν το ΑΚΕΛ πήρε πρόταση νόμου για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών θα ψήφιζαν όλοι υπέρ της πρότασης και δεν θα βρίσκονταν τα γνωστά κόμματα - σωματοφύλακες των τραπεζών να ψήφιζαν εναντίον».

Σημείωσε ακόμα πως «όταν η κυβέρνηση του Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ πήρε νομοσχέδιο για να τερματίσει την ουσιαστική νομική προστασία των δανειοληπτών από τις εκποιήσεις, τα γνωστά κόμματα - σωματοφύλακες των τραπεζών ήταν υπέρ και το ΑΚΕΛ ήταν εναντίον θέλοντας να προστατεύσει την κοινωνία και τους συνεπείς δανειολήπτες».

Τέτοια παραδείγματα, είπε ο κ. Στεφάνου, «θα μπορούσα να παραθέσω εκατοντάδες, από τη δράση του κόμματος εντός και εκτός Βουλής, πράγμα που τεκμηριώνει ότι, όχι μόνο δεν είμαστε όλοι το ίδιο, αλλά ότι το ΑΚΕΛ μονίμως, πάντοτε και συγκεκριμένα είναι υπέρ της κοινωνίας για την κοινωνία και για την Κύπρο μας».

Ταυτόχρονα κάλεσε τον κόσμο «να συνεχίσουμε και να εντείνουμε τη σκληρή δουλειά ενόψει των βουλευτικών εκλογών».

Στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε και στις διάφορες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και είπε πως «οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ΑΚΕΛ βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο σε σχέση με την υλοποίηση του στόχου του. Ο στόχος για ενίσχυση των δυνάμεων του στις επόμενες εκλογές είναι απολύτως εφικτός και για την υλοποίηση αυτού του στόχου θα πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά με μπροστάρηδες τους υποψήφιους του κόμματος».

Για τα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ ανέφερε πως «είναι ψηφοδέλτια που συνδυάζουν την εμπειρία με τον ενθουσιασμό της νιότης, αφού το 70% των υποψηφίων για πρώτη φορά διεκδικούν σε βουλευτικές εκλογές, ενώ ένα 20% προέρχονται από την Κοινωνική Συμμαχία, πράγμα που δείχνει ότι το ΑΚΕΛ είναι άξονας συσπείρωσης όλων των προοδευτικών δυνάμεων και προσωπικοτήτων του τόπου».

Είπε ακόμα ότι «αυτά τα ψηφοδέλτια αποτελούν εγγύηση για την παρουσία του ΑΚΕΛ στη Βουλή που θα είναι ξανά σημαντική, αποτελεσματική και μαχητική».

Στο δικό της χαιρετισμό η Χρυστάλλα Αντωνίου, Επαρχιακή Γραμματέας Λάρνακας ανέφερε ότι «η πρόταση μας αγκαλιάζεται ήδη με ενθουσιασμό από τον κόσμο της Λάρνακας, αφού οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες μας είναι γέννημα θρέμμα της σκαλιώτικης κοινωνίας και της αγαπημένης Αμμοχώστου. Τα ψηφοδέλτια μας απαρτίζονται από αξιόλογες προσωπικότητες ανθρώπων της διπλανής πόρτας, με γνώσεις και όρεξη να προσφέρουν με δυναμισμό και αποτελεσματικότητα, άνθρωποι με δράση στα κοινά της Λάρνακας» είπε.

Η κα. Αντωνίου σημείωσε πως «η κοινωνία ζητά καθαρές λύσεις, διαφάνεια και αποτελεσματική εκπροσώπηση στη Βουλή και μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε περισσότερα για την πόλη και τις κοινότητες μας με κύριο γνώμονα τους πολίτες και τις ανάγκες τους.

Η κάθε ψήφος, συνέχισε «μετρά για την ποιότητα της ζωής και για την ευημερία του τόπου μας. Για το πρόβλημα της στέγης, το ΑΚΕΛ προτείνει λύσεις, για τα προβλήματα της παιδείας και της υγείας, το ΑΚΕΛ βρίσκεται καθημερινά στη πρώτη γραμμή ανάδειξης και προσπάθειας επίλυσης τους, ενώ τα θέματα του περιβάλλοντος αποτελούν προτεραιότητα για μας» σημείωσε.

Από την πλευρά του ο Επαρχιακός Γραμματέας ΑΚΕΛ Αμμοχώστου Χρίστος Νικολάου στο δικό του χαιρετισμό ανέφερε πως μπαίνουν στη μάχη των βουλευτικών εκλογών «αποφασισμένοι και με αυτοπεποίθηση γιατί ξέρουμε τις θέσεις μας, ξέρουμε τις δυνάμεις μας. Γιατί εμπιστευόμαστε τον λαό και τους αγώνες του, γιατί είμαστε περήφανοι για την ιστορία και τις αρχές μας και θα δώσουμε αυτή τη μάχη έτσι όπως προτάσσει η περήφανη πορεία της Αριστεράς, ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες των πολλών, ανταποκρινόμενοι στα οράματα των ανθρώπων της εργασίας και του μόχθου».

Ο κ.Νικολάου αναφέρθηκε και στην «ιδιαιτερότητα» όπως τη χαρακτήρισε της επαρχίας Λάρνακας, «που από το 1974 μια μεγάλη μάζα προσφύγων εγκαταστάθηκε και ζει στη πόλη. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης κατοχής της πατρίδας μας και αυτή η ιδιαιτερότητα μας φορτώνει με μεγαλύτερη ευθύνη να σταθούμε δίπλα στους πρόσφυγες, να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη και το δικαίωμα επιστροφής, να δουλέψουμε μαζί με την Επαρχιακή Οργάνωση του ΑΚΕΛ Λάρνακας οργανωμένα, μεθοδικά, πόρτα σε πόρτα για επαφή όχι μόνο με τους πρόσφυγες αλλά και με τους αυτόχθονες της Λάρνακας» κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ