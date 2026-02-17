Ντουζαρίκ: Ο ΓΓ ΟΗΕ έχει εμπιστοσύνη στην Ολγκίν, συμμερίζεται την άποψη για ανάγκη προόδου από τους ηγέτες

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην Προσωπική του Απεσταλμένη και συμμερίζεται την άποψη ότι απαιτείται περισσότερη πρόοδος μεταξύ των ηγετών, δήλωσε ο Εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ στο ΚΥΠΕ.

Ερωτηθείς σχετικά με το πρόσφατο άρθρο γνώμης Μαρία Ανχελα Ολγκίν, ο κ. Ντουζαρίκ είπε ότι αυτό «αντικατοπτρίζει τις παρατηρήσεις της Προσωπικής Απεσταλμένης σχετικά με τις πραγματικότητες επί του εδάφους».

Ο κ. Ντουζαρίκ είπε ακόμα ότι «δεν έχει υπάρξει καμία παύση στις επαφές, οι οποίες συνεχίζονται σε διάφορα επίπεδα προκειμένου να στηριχθούν οι δύο πλευρές».

Το άρθρο της Ολγκίν

Υπενθυμίζεται ότι η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, σε άρθρο της που δημοσιεύτηκε την περασμένη Κυριακή υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι «Στο νότο, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), γεγονός που θα κρατήσει την κυβέρνηση πολύ απασχολημένη με τον συντονισμό των διαφόρων θεμάτων και συναντήσεων που διεξάγονται τακτικά στην ΕΕ. Επίσης, επίκεινται βουλευτικές εκλογές τον Μάιο, δημιουργώντας μια πολιτική συγκυρία που καταλήγει να περιορίζει τη δυνατότητα σημαντικών αλλαγών. Στο βορρά, η έλευση ενός νέου ηγέτη με διαφορετικό όραμα, ο οποίος πρέπει να συντονίσει τόσο την εσωτερική ομάδα που είναι υπεύθυνη για τη διακυβέρνηση όσο και την ισχυρή σχέση του με την Τουρκία, διαχειριζόμενος θέσεις και προτεραιότητες, καθιστά επίσης τους επόμενους μήνες μια περίπλοκη περίοδο για την επίτευξη μεγάλων αλλαγών στη διαδικασία του διαλόγου».

Η αντίδραση του ΠτΔ

Ακολούθησε η αντίδραση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει να σχολιάσει άρθρο της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Ανχέλα Ολγκίν, η οποία ανέφερε ότι οι ηγέτες χρειάζονται χρόνο ώστε οι ιδέες να ωριμάσουν και οι εσωτερικές διαδικασίες κάθε πλευράς να εξελιχθούν, επικαλούμενη από τη μία πλευρά τις βουλευτικές εκλογές και την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη την εδραίωση της νέας ηγεσίας στα κατεχόμενα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι ούτε η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε οι βουλευτικές εκλογές Μαΐου επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο αυτό το χρονοδιάγραμμα. «Επαναλαμβάνω, είμαι έτοιμος. Αν υπάρχει θέληση και από τουρκικής και από τουρκοκυπριακής πλευράς, μπορούμε να προχωρήσουμε», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση της κ. Ολγκίν ότι η Κυπριακή Προεδρία ΕΕ και οι βουλευτικές εκλογές καθιστούν αδύνατη την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διερωτήθηκε πώς την καθιστούν αδύνατη. «Μα πώς την καθιστούν αδύνατη όταν σας λέω ότι είμαι έτοιμος την επόμενη εβδομάδα να πάμε» σε διευρυμένη συνάντηση, διερωτήθηκε.

Όσον αφορά τις βουλευτικές εκλογές, ο Πρόεδρος είπε «λυπάμαι, είναι αστείο επιχείρημα. Δεν επηρεάζει σε καμία απολύτως περίπτωση το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών ή η διαδικασία προς τις βουλευτικές εκλογές».