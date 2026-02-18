Εθελοντές γατιών δέχονται απειλές για τη ζωή τους – Η Βουλή ζητά παρέμβαση της Αστυνομίας

Την άμεση παρέμβαση της Αστυνομίας, ώστε να προστατεύσει τις φιλοζωικές οργανώσεις, ζήτησαν οι βουλευτές της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, διότι οι πρόσφατες δημόσιες αναφορές και οι αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για εξαφανίσεις γατών, οδήγησαν στο να δεχτούν εθελοντές φιλοζωικών οργανώσεων και άτομα που φροντίζουν γάτες, μαζικά απειλές για τη σωματική τους ακεραιότητα, ακόμα και για τη ζωή τους, μέσω διαδικτύου.

Αποδίδουν ευθύνες στην Αστυνομία

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη για το θέμα, οι φιλοζωικές οργανώσεις καταλόγισαν ευθύνες στην Αστυνομία για την «τρομοκρατία» που επικρατεί σήμερα. Όπως είπε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας και Ευημερίας Γάτων και μέλος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Ευημερίας Ζώων, Ντίνος Αγιομαμίτης, η αναστάτωση στην κοινωνία για τις καταγγελίες εξαφανίσεων, που έφεραν ως αποτελεσμα τις απειλές κατά των εθελοντών, προέκυψαν γιατί δεν υπήρχε άμεση ανταπόκριση της Αστυνομίας για διερεύνηση, μετά την πρώτη καταγγελία, που έγινε στα τέλη Ιανουαρίου.

Εξήγησε ότι, λόγω της μη άμεσης ανταπόκρισης της Αστυνομίας, αναγκάστηκε ως μέλος της Παγκύπριας Συντονιστικής να διενεργήσει μαζί με ένα μέλος της Επαρχιακής Λευκωσίας, την Τρίτη αιφνίδιο έλεγχο στο σπίτι της γυναίκας που φέρεται να αρπάζει γατιά από υπεραγορά στα Λατσιά, για να διαπιστώσει με ευχάριστη έκπληξη, όπως είπε, ότι 50-60 γατιά διαβιούν σε άριστες συνθήκες.

«Αν η Αστυνομία έλεγχε από την αρχή την καταγγελία για τον γάτο στην υπεραγορά στα Λατσιά, όλο αυτό το χυδαίο τσουνάμι επιθέσεων σε σωστούς εθελοντές -γιατί δεν είναι όλοι σωστοί- δεν θα γινόταν», είπε η εθελόντρια Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου. Κάνοντας λόγο για απειλές από φιλόζωους, οι οποίοι δεν απομακρύνθηκαν ποτέ από το πληκτρολόγιο, γνωστοποίησε ότι σήμερα γύρω στα 30 άτομα περικύκλωσαν το σπίτι της γυναίκας που πήρε γάτους από την υπεραγορά στα Λατσιά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση της Αστυνομίας.

Χτύπησαν άτομο - Ανυπόστατες οι κατηγορίες, λένε οι εθελοντές

Εκ μέρους της οργάνωσης «Φωνή για τα ζώα της Κύπρου», η Μαίρη Χρυσοχόου Αναστάση ανέφερε ότι εκτός του ότι υπήρξε η κωλυσιεργία της Αστυνομίας, αυτή δημιούργησε τεράτια προβλήματα στους εθελοντές, οι οποίοι φροντίζουν ζώα. «Αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, αν κοιτάξετε, απειλούν μέχρι και τη ζωή ανθρώπων. Όχι μόνο απειλούν, αλλά χτύπησαν και άτομο. Οργανώνονται. Αυτό είναι απαράδεκτο, Έπρεπε να κλείσει η υπόθεση», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι οι εθελοντές δέχονται κατηγορίες, όπως ότι στέλνουν τις γάτες στο εξωτερικό για τα δέρματά τους. όπως είπε, για να αποσταλεί ένα ζώο στο εξωτερικό, χρειάζονται μεγάλες διαδικασίες, χρηματικά ποσά και άγχος. Χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες που δέχονται οι εθελοντές ως ανυπόστατες, ανέφερε ότι οι γάτοι που δηλώθηκαν ως εξαφανισμένοι, ενδεχομένως να έφυγαν ή να τους μετέφερε κάποια Αρχή ή ιδιωτικός φορέας.

«Όσον αφορά τις απαγωγές, τις κλεψιές, που όλοι θυμήθηκαν, εάν δεν έβλεπα τον γάτο που τάιζα στην αυλή μου σκοτωμένο έξω από το σπίτι, θα υπέθετα ότι έφυγε, γιατί πήγε να ζευγαρώσει, καθώς δεν πρόλαβα να τον στειρώσω ή δηλητηριάστηκε ή πυροβολήθηκε ή οτιδήποτε. Οι γάτοι δεν ελέγχονται. Δεν μπορείς να ελέγξεις τον γάτο, εκτός αν τον κλείσεις σε μία αυλή περιφραγμένη», είπε για τις εξαφανίσεις γάτων η κα Κωνσταντίνου.

Η οδηγία της ΕΕ

Σε αυτό σημείο ο κ. Θεοπέμπτου υπενθύμισε ότι η οδηγία της ΕΕ, η οποία θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το 2028, ζητά υποχρεωτική ταυτοποίηση και καταγραφή (τοποθέτηση τσιπ) και για τις γάτες, όπως θα έπρεπε να γίνεται σήμερα για τους σκύλους.

Τότε η κα Αναστάση εξέφρασε προβληματισμό για την άμεση συμμόρφωση της Κύπρου. «Όταν οι σκύλοι δεν είναι όλοι τσιπαρισμένοι, αν και ψηφίστηκε νομοθεσία από το 2002, πιστεύετε ότι το 2028 θα εφαρμοστεί και για τους σκύλους και για τους γάτους;» είπε.

«Απειλούν άτομα ονομαστικά», «φοβούνται οι εθελοντές να ταΐσουν»

«Δεν ξέρω τι τους έπιασε. Αν δείτε το τι γράφουν, το πώς βρίζει ο ένας τον άλλο, το τι σενάρια γράφουν, θα πείτε ‘‘έλεος’’. Αφήστε τους αρμόδιους να το λύσουν. Μένω άναυδος και λέω ότι οι περισσότεροι είναι φιλόζωοι πίσω από ένα πληκτρολόγιο», είπε από την πλευρά του ο Χρίστος Κάρουλας, εκ μέρους της Επαρχιακής Επιτροπής Ευημερίας Ζώων Λάρνακας. «Το παρακάναμε. Γνωρίζω ότι απειλούν και άτομα ονομαστικά», είπε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα χαρακτήρισε απαράδεκτο το να φοβούνται οι εθελοντές να ταϊσουν τα γατιά τη νύχτα, «γιατί τους απειλούν ότι θα τους σκοτώσουν ή θα τους δείρουν».

Απειλές μετά από βιντεοσκόπηση

Τη βοήθεια της Αστυνομίας για προστασία των εθελοντών ζήτησε εκπρόσωπος άλλης οργάνωσης, καταγγέλοντας περιστατικό απειλών για τη ζωή τους, που δέχεται ομάδα εθελοντριών της οργάνωσης. Όπως είπε, την Τρίτη μετέβησαν σε συγκεκριμένο σημείο για να συλλέξουν άρρωση γάτα, με αποτέλεσμα να βιντεοσκοπηθούν από άλλο άτομο, το οποίο ανήρτησε το βίντεο στο διαδίκτυο. «Τώρα αυτές οι κοπέλες δέχονται απειλές για τη ζωή τους», ανέφερε. Την ίδια ώρα ανέφερε ότι λόγω του φόβου που προκαλούν οι απειλές, οι δράσεις των εθελοντων, όπως οι στειρώσεις, θα είναι αδύνατο να γίνουν το προσεχές διάστημα.

«Αν συμβεί οτιδήποτε θα έχετε μεγάλη ευθύνη»

Μετά τα πιο πάνω, τα οποία «πάγωσαν» την αίθουσα της συνεδρίασης, η τοποθέτηση του εκπροσώπου της Αστυνομίας, ότι διερευνούν όλες τις υποθέσεις με τη δέουσα προσοχή και σοβαρότητα και μόλις δεχθήκαν καταγγελία έδειξαν ενδιαφέρον, δεν ικανοποίησε τους βουλευτές, ζητώντας όπως η Αστυνομία προβεί σε ανακοίνωση προστασίας των εθελοντών, για να «ηρεμήσουν τα πνεύματα».

«Οφείλετε να καλέσετε τις οργανώσεις και να εκδώσετε ανακοίνωση, για να τους προστατεύσετε. Οφείλετε να συγκαλέσετε μια συνάντηση με τις φιλοζωικές οργνώσεις και να εκδώσετε μία ανακοίνωση», είπε στον εκπρόσωπος της Αστυνομίας ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Ορφανίδης.

«Για να ηρεμησει η κατάσταση, πρέπει να δώστε τα σωστά μηνύματα. Έχει καταντήσει τρέλα, είναι πολλοι οι καβγάδες που ετοιμάζονται. Αν συμβεί οτιδήποτε θα έχετε μεγάλη ευθύνη», προειδοποίησε ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου των Οικολόγων.