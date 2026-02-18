Δύο ώρες διήρκεσε η κατάθεση του Φαίδωνος - Αναμένεται κλιμάκιο του ΥΠΕΣ στην Πάφο

Το κατώφλι του Αρχηγείου Αστυνομίας πέρασε ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, στο πλαίσιο διερεύνησης σοβαρής ποινικής υπόθεσης κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ ο κ. Φαίδωνος παρουσιάστηκε ενώπιον των ανακριτικών αρχών συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του γύρω στις 16:00, σήμερα.

Ο κ. Φαίδωνος κλήθηκε στο Αρχηγείο Αστυνομίας για δύο υποθέσεις η μία μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε σε σχέση με υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και η δεύτερη μετά την καταγγελία επιχειρηματία και του φερόμενου θύματος για φερόμενη υπόθεση, που φέρεται να διαπράχθηκε το 2014 πριν από 12 χρόνια για σοβαρό αδίκημα και συγκεκριμένο φερόμενο βιασμό. Για την υπόθεση αυτή φέρεται να κατέθεσαν περίπου 20 πρόσωπα.

Η κατάθεση του εν αργία Δημάρχου Πάφου διήρκησε περίπου δύο ώρες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εν αργία Δήμαρχος κλήθηκε στο Αρχηγείο Αστυνομίας μετά την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας ο κάθε ύποπτος μπορεί να κληθεί για κατάθεση περισσότερο από μια φορά εάν αυτό κριθεί αναγκαίο στο πλαίσιο των ερευνών της Αστυνομίας και ανάλογα με τις ανάγκες τις ανάγκες της διερεύνησης.

Λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δεν έχουν αφιχθεί μέχρι στιγμής στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, ωστόσο σαφείς οδηγίες στους επικεφαλής Τμημάτων του Δήμου Πάφου να ανταποκριθούν σε κάθε πρόσκληση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας να παραδώσουν οποιαδήποτε έγγραφα ή στοιχεία κατέχουν σε σχέση με τις διερευνώμενες υποθέσεις που αφορούν τον εν αργία Δήμαρχο Φαίδωνα Φαίδωνος, έδωσε ο Αντιδήμαρχος και Δημαρχεύων της πόλης Άγγελος Ονησιφόρου, υπενθυμίζοντας τους ότι κάτι τέτοιο αποτελεί υποχρέωση τους, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Δήμου Πάφου Δρ. Χρίστο Χρίστου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργείου Εσωτερικών με τον Δήμο Πάφου, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει αφιχθεί κλιμάκιο του Υπουργείο Εσωτερικών στην Υπηρεσία Τουρκοκυπριακών Περιουσιών στην Πάφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ κλιμάκιο του ΥΠΕΣ αναμένεται να μεταβεί στην Πάφο εντός της εβδομάδας και θα προβεί σε ελέγχους μισθώσεων τουρκοκυπριακών περιουσιών, περιλαμβανομένων και μισθώσεων που έγιναν προς τον Δ. Πάφου.

Επιπρόσθετα, η καταγγελία που αφορά φερόμενες παρατυπίες στον Δήμο Πάφου βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για μελέτη και οδηγίες. Υπενθυμίζεται ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα είχε τοποθετηθεί δημόσια μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην Γενικός Ελεγκτής, γνωστοποιώντας ότι είχε αποστείλει σχετική έκθεση στην Αστυνομία για διερεύνηση. Έκτοτε το θέμα βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.

