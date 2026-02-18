Βιολάντα: Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Τα πρώτα στοιχεία από την απολογία του

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την σχεδόν 5ωρη απολογία του, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή στις πέντε εργαζόμενες. Σημειώνεται πως το περασμένο Σάββατο, η κατηγορία που τον βάραινε είχε αναβαθμιστεί μετά από εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τρικάλων, από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Έτσι, το βράδυ της Τετάρτης (18/2) Ανακριτής και Εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του 52χρονου μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης και οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων, όπου αύριο αναμένεται η μεταγωγή τους σε φυλακές εκτός της ευρύτερης περιοχής.

«Στον ίδιο χώρο έπαιζαν και τα παιδιά μου»

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου που βρέθηκε από το πρωί στον 5ο όροφο του δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, απάντησε σχετικά με τις καταθέσεις που του έδειξαν Ανακριτής και Εισαγγελέας, του έδειξαν βίντεο και φωτογραφίες και σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ φέρεται να δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη, να είπε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και να τόνισε ότι τον ίδιο χώρο πολλές φορές τον επισκέπτονταν και έπαιζαν ακόμη και τα παιδιά του.

«Κάντε ό,τι χρειάζεται...»

Ο 52χρονος επέμεινε ότι δεν είχε ιδέα για το τι ακριβώς είχε συμβεί και ότι είχε δώσει «λευκή επιταγή» σε συνεργάτες του για να κάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για να αποτραπεί και ο παραμικρός κίνδυνος.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες υπέδειξε ανθρώπους - συνεργάτες που υπέγραφαν και είχαν την ευθύνη για πολλά πράγματα και φέρεται να είπε ότι έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του το θέμα της οσμής.

Η ανακάλυψη τη φονικής διαρροής προπανίου

Καταιγιστικές είναι οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά που ξέσπασε από διαρροή προπανίου.

Το CNN Greece φέρνει στη δημοσιότητα βίντεο είναι από τη στιγμή που οι πυροσβέστες εντοπίζουν τη διαρροή στο εργοστάσιο.

Στο βίντεο διακρίνονται οι πυροσβέστες πανω από τις θαμμένες σωληνώσεις και ένας εξ αυτών να μετρά με ειδικό μηχάνημα τη διαρροή.

«Καταπέλτης» το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Νωρίτερα, το CNN Greece αποκάλυψε το πόρισμα - φωτιά της πυροσβεστικής που οδήγησε τον ανακριτή στην έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα».

Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν σοβαρές παραβάσεις στις δύο υπέργειες δεξαμενές και το δίκτυο σωληνώσεων στο οποίο εντοπίστηκε η επίμαχη διαρροή προπανίου, ενώ για το υπόγειο που έλαβε χώρα η συσσώρευσή του με αποτέλεσμα τη φονική έκρηξη δεν υπάρχει νόμιμη οικοδομική άδεια ανέγερσης.

Σύμφωνα με το πόρισμα, κατά τη διάρκεια των εργασιών εκσκαφής που έγιναν από την Πυροσβεστική, έγινε αντιληπτή οσμή υγραερίου.

«Από την πλειονότητα των εργαζομένων που απασχολούνταν στο κτήριο 2/πτέρυγα Β, προκύπτει ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν το συμβάν υπήρχε επανειλημμένη και παροδική αντίληψη οσμής, η οποία από τους ίδιους περιγράφεται είτε ως οσμή υγραερίου/γκαζιού είτε ως έντονη δυσάρεστη οσμή, εντοπιζόμενη κυρίως στο χώρο των τουαλετών του κτηρίου 2 και στο χώρο της λάντζας».

Το πόρισμα αναφέρει ότι η εν λόγω οσμή είχε αναφερθεί σε υπεύθυνους βάρδιας και είχαν ενημερωθεί οι προϊστάμενοι, χωρίς να προκύπτει ότι ελήφθησαν μέτρα για να εξαλειφθεί το φαινόμενο. Όπως σημειώνεται, «υπήρχαν ενίοτε ισχυρισμοί από στελέχη της διοίκησης του εργοστασίου πως η οσμή προέρχεται από αλλού και δεν πρόκειται για υγραέριο ή κάτι παρεμφερές».

«Συνεπάγεται το συμπέρασμα ότι ακόμη και να υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτηρίου που κάηκε αυτοί δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθότι η ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δε μπορούσε να επιτελέσει τον κύριο σκοπό της, δηλαδή τη διακοπή παροχής αερίου».

