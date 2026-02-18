Σε ύψιστο επίπεδο συναγερμού οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ - Εκτιμήσεις για αμερικανικό χτύπημα στο Ιράν σύντομα

Κυρίαρχη είναι στο Ισραήλ η εκτίμηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει σύντομα ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, επικαλούμενος τη μη αποδοχή αμερικανικών όρων στις διαπραγματεύσεις. Διπλωματική πηγή που επικαλείται το Al Jazeera ανέφερε ότι «η αμερικανική υπομονή ενδέχεται να εξαντληθεί ταχύτερα από όσο εκτιμά η Τεχεράνη».

Σύμφωνα με την μεγαλύτερη ισραηλινή εφημερίδα Γεντιότ Αχρονότ αλλά και άλλα ισραηλινά μέσα, η υπόθεση εργασίας στις πρόσφατες διαβουλεύσεις της ισραηλινής ηγεσίας είναι ότι το Ιράν θα μπορούσε να εκτοξεύσει πυραύλους κατά του Ισραήλ ακόμη και εάν το Ισραήλ δεν συμμετάσχει άμεσα σε αμερικανικά πλήγματα. Υπηρεσίες πολιτικής άμυνας και διάσωσης έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «υπάρχουν πολλοί λόγοι για ενδεχόμενη επίθεση», προσθέτοντας ότι η διπλωματία παραμένει η πρώτη επιλογή, αλλά ο πρόεδρος θα πράξει «ό,τι είναι καλύτερο για τις ΗΠΑ».

Την ίδια ώρα αμερικανικές στρατιωτικές ενισχύσεις έχουν μεταφερθεί στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες, περιλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών μάχης αλλά και πτητικών μέσων ανεφοδιασμού και επιτήρησης, καθώς και ναυτικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε περίπτωση επιχείρησης, ενδέχεται να συμμετάσχει και το Ισραήλ, με στόχο μεταξύ άλλων υποδομές βαλλιστικών πυραύλων. Οι ισραηλινές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πιθανή σύγκρουση δεν θα περιοριστεί σε σύντομη ανταλλαγή πληγμάτων αλλά θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες. Αναφέρεται επίσης το ενδεχόμενο εμπλοκής των Χούθι και της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ισραήλ μετέθεσε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, ενδεχομένως για να αποφευχθούν λανθασμένες εκτιμήσεις από την ιρανική πλευρά.

