Τελεσίδικη η ποινή γιατρού για τον 10χρονο Σταύρο - Το Εφετείο επικύρωσε την ποινή φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή

Απορρίφθηκαν όλες οι εφέσεις και επικυρώθηκε πλήρως η πρωτόδικη απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας στην υπόθεση θανάτου του μαθητή Σταύρου Γιωργαλλή, 10 ετών, από τα Κλαυδιά, που συνέβη τον Μάιο του 2018.

Το Εφετείο επιβεβαίωσε την καταδίκη του δρος Ηρακλή Παντελιδάκη σε 18 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή και την αθώωση του δρος Κυριάκου Κυριακίδη, οι οποίοι ήταν καθήκον στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, όταν ο άτυχος 10χρονος είχε μεταφερθεί από τη μητέρα του.

Ο Σταύρος Γιωργαλλή είχε χτυπήσει στο κεφάλι κατά τη διάρκεια σχολικής δραστηριότητας στο Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού. Αφού έτυχε εξέτασης, πήρε εξιτήριο, παρά το γεγονός ότι στην ακτινογραφία του απεικονιζόταν κάταγμα κρανίου, το οποίο δεν εντοπίστηκε από τους θεράποντες γιατρούς, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου.

Το Εφετείο, με απόφασή του ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2026, έκρινε ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε σφάλμα στην πρωτόδικη προσέγγιση αναφορικά με την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ της ιατρικής αμέλειας και του θανάτου του παιδιού. Όπως αναφέρεται, «η εσφαλμένη διάγνωση της ακτινογραφίας αποτέλεσε την αφετηρία της αλυσίδας των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο του αγοριού.

Ως προς τη νομική αιτιώδη συνάφεια, εκείνο το οποίο προέχει είναι ότι η ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά του εφεσείοντος παρέμεινε ενεργός και ουσιαστική αιτία θανάτου», τονίζεται στην ετυμηγορία του Εφετείου. Ο δρ Παντελιδάκης ήταν γενικός γιατρός στις Πρώτες Βοήθειες κατά τον επίδικο χρόνο. Αναφορά γίνεται και στο γεγονός ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας δεν υπήρχε νευροχειρουργός, ούτε λειτουργούσε νευροχειρουργική κλινική. «Η εσφαλμένη ιατρική διάγνωση της ακτινογραφίας οδήγησε στην εσφαλμένη αντιμετώπιση του περιστατικού ως ήπιου, αποστερώντας τη δυνατότητα ενεργοποίησης του υφιστάμενου σχεδίου για κλήση ιδιώτη νευροχειρουργού.

Με βάση την ιατρική μαρτυρία, εάν υπήρχε νευροχειρουργός τη δεύτερη φορά που το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, θα είχε σωθεί», υπογραμμίζεται στην απόφαση του Εφετείου, το οποίο επισημαίνει, ακόμα, την αμέλεια που παρατηρήθηκε προκειμένου το παιδί να διακομισθεί άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Προσθέτει, δε, ότι από τη λήψη του πρώτου εξιτηρίου μέχρι την επάνοδο του παιδιού χάθηκε πολύτιμος χρόνος μιας ώρας και 25 λεπτών…

Εύρημα του Εφετείου ήταν ότι η εσφαλμένη αντιμετώπιση του επίδικου περιστατικού από τον εφεσείοντα κατέστησε μοιραία τη μη παρουσία νευροχειρουργού στο Νοσοκομείο Λάρνακας, καθιστώντας ταυτόχρονα αντικειμενικά ανέφικτη την έγκαιρη παροχή της ενδεδειγμένης ιατρικής φροντίδας.

Σε σχέση με την έφεση κατά της ποινής που καταχώρισε ο Γενικός Εισαγγελέας, το Εφετείο διαπίστωσε πως το Πρωτόδικο Δικαστήριο πράγματι υπέπεσε σε «σφάλμα αρχής» αναστέλλοντας την ποινή φυλάκισης 18 μηνών που επιβλήθηκε στον δρα Παντελιδάκη.

Ωστόσο, έλαβε υπόψη ότι έχουν περάσει εφτά χρόνια από τον χρόνο τέλεσης των αδικημάτων και τριάμισι χρόνια από την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης χωρίς υπαιτιότητα του κατηγορουμένου. Ως εκ τούτου, κρίθηκε ότι «η επιβολή άμεσης φυλάκισης στο παρόν δευτεροβάθμιο στάδιο θα καθιστούσε την ποινή υπέρμετρα επαχθές μέτρο».

Σε ό,τι αφορά την έφεση κατά της αθώωσης του δρος Κυριάκου Κυριακίδη (ήταν διευθυντής τότε των Πρώτων Βοηθειών), το Εφετείο έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή του στις πράξεις που οδήγησαν στη λανθασμένη διάγνωση και στο εξιτήριο του παιδιού. Ο 10χρονος απεβίωσε στο χειρουργείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.