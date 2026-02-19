ΧΑΚ: Διαγραφή Γραμματίων Δημοσίου Κυπριακής Δημοκρατίας

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των 13 Εβδομάδων Γραμματίων Δημοσίου 11ης Έκδοσης, Σειράς 2025 (28/11/2025 - 27/02/2026), με κωδικό ΓΔ13Λ25/ TB13K25 από τις 24 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2026 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών, ενόψει της διαγραφής των τίτλων αυτών.

Η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου από το Χρηματιστήριο και από το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο θα γίνει στις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε, αναφέρει σχετική ανακοίνωση, για εκκαθάριση των συναλλαγών, μέσα στα πλαίσια προστασίας των επενδυτών, σύμφωνα με το Άρθρο 183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.