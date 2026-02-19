Βλέπει συντεχνίες ο Χριστοδουλίδης στις 25 Φεβρουαρίου - Στην ατζέντα κατώτατος, συλλογικές συμβάσεις, ξένους εργαζόμενους

Συνάντηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις την ερχόμενη Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου, στις 9.30 το πρωί, θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, αποδεχόμενος το αίτημα για συνάντηση που έθεσαν ενώπιον του, μέσω επιστολής, οι συντεχνίες, ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ της ΣΕΚ Αντρέας Μάτσας είπε ότι στην επιστολή που είχαν αποστείλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ζητώντας συνάντηση περιλαμβάνονταν τέσσερα θέματα προς συζήτηση που ήταν η περαιτέρω βελτίωση του κατώτατου μισθού και η ωριαία απόδοση του, η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία και η στρατηγική για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες, η οποία «θα πρέπει να επαναρυθμιστεί».

Επί του προκειμένου, ανέφερε ότι «υπάρχουν και σοβαρές καταγγελίες για παράτυπη παραχώρηση αδειών για εργαζόμενους από τρίτες χώρες».

Ο κ. Μάτσας είπε ακόμη ότι το τέταρτο θέμα συζήτησης θα είναι η εφαρμογή του λογισμικού Εργάνη 2 έτσι ώστε να μπορέσει να ρυθμιστεί καλύτερα η αγορά εργασίας.

Με αφορμή τη συνάντηση, σύμφωνα με τον ΓΓ της ΣΕΚ, οι συντεχνίες θα θέσουν και το θέμα της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού στη βάση και της συζήτησης που βρίσκεται σε εξέλιξη με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

Επιπλέον, ανέφερε ότι θα δουν και το θέμα της διασύνδεσης των δημόσιων συμβάσεων με την προϋπόθεση εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων για τους εργαζομένους.

«Τα προβλήματα που καταγράφονται στην αγορά εργασίας, κυρίως σε σχέση με την εργοδότηση εργαζομένων από τρίτες χώρες και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, σε συνάρτηση με την ανάγκη επέκτασης των συλλογικών συμβάσεων θα αποτελέσουν τα κυρίαρχα θέματα στη συνάντηση», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ