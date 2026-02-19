Ηλίας Στεφάνου: Να τοποθετηθεί η Νομική Υπηρεσία για τον τρόπο που χειρίστηκε τους μάρτυρες

Η Νομική Υπηρεσία πρέπει να τοποθετηθεί σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τους μάρτυρες στην υπόθεση των «χρυσών διαβατηρίων» και του βίντεο του Αλ Τζαζίρα, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο νομικός Ηλίας Στεφάνου.

«Δεν πρέπει να προτρέχουμε όμως ανεξαρτήτως του τι καταγράφεται στην απόφαση (σ.σ αθώωση των Συλλούρη-Τζιοβάνη), υπάρχουν ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί η Νομική Υπηρεσία για τον τρόπο που χειρίστηκε ιδίως τους μάρτυρες, οι οποίοι δεν ήρθαν να καταθέσουν. Και οι οποίοι ήταν ύποπτοι τέλεσης ποινικής αδικημάτων και τους δόθηκε ασυλία, ώστε να καταστούν μάρτυρες κατηγορίας», είπε κληθείς να σχολιάσει την υπόθεση.

«Πρέπει να τοποθετηθεί για τον τρόπο χειρισμού αυτών των μαρτύρων ή αυτών των μαρτύρων που θεωρεί η Κατηγορούσα Αρχή ότι δεν ήταν αξιόπιστοι διότι άλλαξαν τις θέσεις που είχαν αναφέρει ενώπιον των ανακριτικών αρχών», σημείωσε ο κ. Στεφάνου.

«Λόγω της φύσης της υπόθεσης θα ανέμενα τοποθετήσεις ή επεξηγήσεις ως προς τον τρόπο χειρισμού από την Νομική Υπηρεσία σε ζητήματα τα οποία δεν θα συζητηθούν στο πλαίσιο της έφεσης. Για ζητήματα τακτικής, μαρτύρων που δεν προσήλθαν και για ποιο λόγο δεν προσήλθαν, πέραν αυτών που έχουν τεθούν ενώπιον δικαστηρίου», είπε.

Το δεύτερο, πρόσθεσε, «θα ανέμενα, ιδίως μετά από τέτοια υπόθεση, να γίνει μια αυτοκριτική κατά πόσον έγιναν σε ποιο στάδιο έγιναν οποιοιδήποτε λανθασμένοι χειρισμοί».

«Επαναλαμβάνω ότι αυτό συνιστά μια πρωτόδικη κρίση. Μπορεί το εφετείο να καταλήξει σε διαφορετικά συμπεράσματα και ό,τι συζητούμε σε αυτό το χρονικό σημείο να είναι άνευ αντικειμένου», ανέφερε.

Όσον αφορά την έφεση, ο κ. Στεφάνου διευκρίνισε ότι «το δικαίωμα έφεσης του Γενικού Εισαγγελέα αφορά μόνο νομικά σημεία. Τα ζητήματα αξιοπιστίας των μαρτύρων έχουν κριθεί από το πρωτόδικο δικαστήριο και δεν θα επανεξεταστούν στην έφεση. Άρα είναι μόνο επί νομικών σημείων, δηλαδή επί των γεγονότων ως αυτά κατατέθηκαν και θεωρήθηκαν ως βάση δεδομένων, που θα κριθεί η έφεση κατά πόσο έχει νομικά σφάλματα η απόφαση».

Πρόσθεσε επίσης ότι το Εφετείο δεν κάνει επαναξιολόγηση της μαρτυρίας που τέθηκε ενώπιον του πρωτόδικου δικαστηρίου, ούτε λαμβάνει νέες μαρτυρίες. «Το εφετείο κρίνει επί των πρακτικών που υπάρχουν. Οι μάρτυρες που κρίθηκαν αξιόπιστοι, ιδίως της υπεράσπισης, δεν μπορούν να επανεξεταστούν από το Εφετείο», είπε.

Αναφερόμενος στις διάφορες δημόσιες τοποθετήσεις επί του θέματος, ο κ. Στεφάνου είπε ότι «η δική μου θέση είναι ότι πρέπει να είμαστε πολύ φειδωλοί στις όποιες τοποθετήσεις μας σε ό,τι αφορά μια δικαστική απόφαση η οποία έχει μειοψηφία και η οποία εν πάση περιπτώσει θα κριθεί στο Εφετείο». Άρα, σημείωσε, «θα πρέπει οι όποιες τοποθετήσεις να είναι τεκμηριωμένες, ιδίως όταν προέρχονται από νομικούς, διότι είναι υπόθεση δημόσιου ενδιαφέροντος και άρα η κοινωνία αναμένει από τους νομικούς τεκμηριωμένες θέσεις».

Για το αίσθημα της κοινής γνώμης πως δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι «το αίσθημα της κοινής γνώμης είναι αποτέλεσμα όχι μόνο αυτής της απόφασης, αλλά μιας σειράς αποφάσεων. Έχει να κάνει γενικότερα με το θέμα της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς άνευ αντικειμένου».

«Είναι ευθύνη των αρχών να βρουν τον τρόπο σε βάθος χρόνου, όχι με λόγια αλλά με πράξεις, να επαναφέρουν την εμπιστοσύνη στο όλο σύστημα, ιδίως της ποινικής δικαιοσύνης που είναι ακρογωνιαίος λίθος της δικαιοσύνης ευρύτερα, και της αξιοπιστίας και των δικαστηρίων και του όλου συστήματος. Και κομβικό ρόλο για το σύστημα έχει το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα», κατέληξε.

