ΤΟΜ: Σχεδόν 8.500 οχήματα στην αναμονή για αντικατάσταση ελαττωματικού αερόσακου

Συνολικά 8.487 οχήματα με ελαττωματικό αερόσακο που εντοπίστηκαν εντός του 2025 δεν έχουν υλοποιήσει την ανάκληση μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Ταυτόχρονα, το ΤΟΜ αναφέρει σε σχέση με την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων για το έτος 2026, μέχρι σήμερα έχουν ανανεωθεί 398.000 άδειες κυκλοφορίας, με τον αντίστοιχο περσινό αριθμό να ανερχόταν στις 412.000. Η τελευταία ημέρα ανανέωσης θα είναι η Τετάρτη, 11/03/2026, και ώρα 24:00.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση σε σχέση με τις ανακλήσεις ελαττωματικών αερόσακων, το ΤΟΜ αναφέρει ότι τον Φεβρουάριο του 2025 εντοπίστηκαν στην Κύπρο 81.060 οχήματα με ελαττωματικό αερόσακο, τα οποία τέθηκαν υπό ανάκληση για λόγους οδικής ασφάλειας.

Προσθέτει ότι από αυτά, 5.271 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν έχουν προχωρήσει σε αντικατάσταση, με αποτέλεσμα να έχει ανασταλεί το πιστοποιητικό καταλληλότητάς τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Για τα οχήματα που εντοπίστηκαν τον Φεβρουάριο 2025, το Τμήμα αναφέρει ότι έχει εφαρμόσει στο σύνολό τους τα προβλεπόμενα μέτρα ελέγχου και αναστολής.

Αναφέρει επίσης ότι την περίοδο Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2025 εντοπίστηκαν 19.929 οχήματα με ελαττωματικό αερόσακο και από αυτά, 3.216 οχήματα δεν έχουν υλοποιήσει την ανάκληση μέχρι στιγμής.

«Μέρος των οχημάτων αυτών έχει ήδη ακινητοποιηθεί είτε λόγω οδηγίας του κατασκευαστή για άμεση ακινητοποίηση είτε λόγω παρέλευσης του χρονικού περιθωρίου των οκτώ μηνών που δόθηκε για ολοκλήρωση της αντικατάστασης αερόσακου, ενώ για τα υπόλοιπα εξακολουθεί να ισχύει το προβλεπόμενο όριο για την αντικατάσταση», προσθέτει.

Με στόχο την προάσπιση της οδικής ασφάλειας, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών καλεί τις εταιρείες να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τάχιστη προμήθεια εξαρτημάτων και εξυπηρέτηση των πολιτών. Ταυτόχρονα, το ΤΟΜ καλεί ξανά όσους ιδιοκτήτες οχημάτων δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμη να ενεργήσουν για άμεση αντικατάσταση του ελαττωματικού αερόσακου.

Επιπλέον, το ΤΟΜ και το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων υπενθυμίζουν τη σύσταση μη χρήσης που είχε δοθεί εξαρχής στις περιπτώσεις οχημάτων που τελούσαν υπό ανάκληση λόγω ελαττωματικού αερόσακου, μέχρι την αντικατάσταση του εξαρτήματος.

«Η ανάκληση αποτελεί ουσιαστικό μέτρο για την οδική ασφάλεια, αποτρέπει σοβαρούς κινδύνους και προστατεύει τη ζωή οδηγών, επιβατών και τρίτων», καταλήγει.

